В Нидерландах задержали журналистов, которые везли обломки MH17

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну из Украины после изучения обстоятельств крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе, передает RT.

"Все предметы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и наши материалы, в том числе интервью с местными жителями, конфисковала полиция, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были фотографии и видеозаписи людей, которые просили сохранить анонимность", — приводит слова голландского Бека телеканал, со ссылкой на его Facebook.

Позднее в беседе с RT Бек рассказал, что вместе со Спеккерсом поехал в Донбасс, чтобы провести серию интервью с местными жителями. При этом журналистов поразило, что многие фрагменты самолета остаются на месте крушения.

"Там все еще много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьезной халатностью", — отметил журналист.

Бек утверждает, что он и Спеккерс ставили МИД Нидерландов в известность о своей поездке, однако, несмотря на это, они были задержаны полицией прямо в аэропорту Схипхол. "Нас задержали сразу же после того, как мы сошли с самолета. У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры. Все материалы оказались у полиции", — рассказал Бек.

Он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, которые попросили не называть их имен, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

В свою очередь, в комментарии прокуратуры Нидерландов, который приводит RT, отмечается, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно, поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия),разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

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Обломки лайнера были обнаружены в районе села Грабово близ города Торез Донецкой области, на территории, контролируемой ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года представил итоги расследования авиакатастрофы. В докладе отмечается, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы "Бук". Однако документ не приводит данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.

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