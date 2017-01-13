Суд в Нидерландах разрешил использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Суд в Нидерландах постановил, что часть фотоматериалов, которые голландские журналисты сделали во время пребывания в Донбассе после крушения малайзийского Boeing 777, могут быть использованы в интересах следствия, сообщил РИА Новости один из участников поездки Стефан Бек.

Как сообщал телеканал RT, голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них были изъяты все материалы.

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По словам Бека, по решению суда, будут также уничтожены материалы съемки, запечатлевшей задержание Спеккерса в аэропорту Амстердама. Сами журналисты выступают против такого решения.

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы. Как рассказал Спеккерс РИА Новости, правоохранители конфисковали у них фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на голландскую прокуратуру информировало, что среди изъятых материалов были "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".