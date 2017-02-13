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    Тимошенко пригрозила судом из-за законпроекта об отставке Гройсмана

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (183)

    (обновлено: )48320
    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует, чтобы проект постановления об увольнении премьер-министра Владимира Гройсмана появился на сайте парламента до конца дня.
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко/Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления об увольнении премьера Украины Владимира Гройсмана не появится на сайте парламента в понедельник, сообщается на сайте телеканала "112 Украина".

    Дмитрий Разумков
    vk.com
    Разумков: постановление об отставке Гройсмана - игра Тимошенко на публику

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий законопроект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня данный проект постановления исчез с сайта парламента.

    "Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд", – сказала Тимошенко на пресс-конференции.

    Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

    Ранее лидер Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

    В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раз.

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