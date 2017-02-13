Тимошенко пригрозила судом из-за законпроекта об отставке Гройсмана

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления об увольнении премьера Украины Владимира Гройсмана не появится на сайте парламента в понедельник, сообщается на сайте телеканала "112 Украина".

В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий законопроект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня данный проект постановления исчез с сайта парламента.

"Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд", – сказала Тимошенко на пресс-конференции.

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее лидер Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раз.