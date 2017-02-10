В Раде начали готовить документы об отставке Гройсмана

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде готовит материалы для отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщил первый заместитель главы фракции Сергей Соболев.

"Мы сейчас готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственная преграда – то, что этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения", — сказал Соболев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

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При этом он не исключил, что вопрос об отставке премьер-министра может быть поднят до 14 апреля.

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кабинет министров Украины под руководством Владимира Гройсмана был утвержден и приступил к работе 14 апреля 2016 года.