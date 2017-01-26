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    Омелян о возможной отставке: до последнего патрона буду держаться

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    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не будет подавать в отставку, несмотря на публичный скандал вокруг "Укрзалізниці" и назначение госсекретарем в министерство Андрея Галущака, в случае назначения которого министр угрожал покинуть пост.

    Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

    "Когда назначали Галущака на Кабмине, было четко указано, что он назначается с испытательным сроком три месяца. В итоге мы получили постановление Кабмина, где указано, что он назначается с контрактом на пять лет. Без каких-либо испытательных сроков. То есть имеет место безграничное доверие премьер-министра к этой кандидатуре", – отметил министр.

    При этом Омелян добавил, что пересмотрел свое решение относительно отставки.

    "Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то, наверное, и я не нужен. Но когда я увидел, сколько желающих людей ждут этого моего шага, я решил четко, что они этого не дождутся. И до последнего патрона я буду держаться, чтобы не дать реваншу шанса. Поскольку (вероятность) реванша коррупционного очень высокая", – пояснил он.

    Омелян добавил, что чувствует себя в кресле министра уверенно.

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