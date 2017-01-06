Вспоминая 2016 год. Самые громкие отставки и назначения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Иностранные реформаторы: пришли-ушли

После Евромайдана в обществе были значительные надежды на приход к власти новых лиц и проведение качественных реформ. В 2014 году в постреволюционном правительстве Арсения Яценюка впервые появилась группа министров-иностранцев, на которых возлагали большие надежды. Тогда эту инициативу продвигал глава администрации президента Борис Ложкин. Однако к концу ноября 2016 года в силу различных обстоятельств почти все они ушли из власти.

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Одним из первых министров-иностранцев Кабмина Яценюка, подавшим в отставку, стал глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус. Об этом стало известно 3 февраля 2016 года, накануне запланированного отчета правительства, и вызвало огромный резонанс. Также об отставке сообщили и члены его команды: заместители Максим Нефедов, Юлия Клименко, торговый представитель Украины Наталья Микольская. Сам Абромавичус объяснил причину своего ухода невозможностью проводить реформы из-за противодействия со стороны властей. Министр заявил о давлении со стороны администрации президента Петра Порошенко и попытках замглавы фракции БПП Игоря Кононенко помешать его работе.

11 мая 2016 года команду реформаторов покинула первый замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе. Сообщалось, что теперь она будет занимать лишь формальную должность — останется при МВД советником. Сама Згуладзе говорила, что в декабре исполнился год, как она занимала должность заместителя министра и, по договоренности с президентом и главой МВД, должна была уволиться. В то же время СМИ писали, что причина ее ухода из министерства – вступление в силу с 1 мая нового закона "О государственной службе", который запрещает иметь не украинское гражданство. Згуладзе получила украинский паспорт в декабре 2014 года, однако от грузинского гражданства не отказалась.

В ноябре 2016 года за одну неделю сразу три грузинских чиновника из команды реформаторов ушли из власти. 7 ноября начальник Нацполиции Одесской области Георгий Лорткипанидзе, а за ним и одиозный глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявили об отставке. Свое решение Саакашвили мотивировал усталостью от коррупции, а Лорткипанидзе — сложной кадровой обстановкой в ведомстве.

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Неожиданной для всех стала и отставка 14 ноября главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. По ее словам, свою миссию она выполнила, но подчеркнула, что политики вмешиваются в работу правоохранительной системы. В то же время, по мнению политологов, именно угроза масштабных акций протеста и вероятность получить приказ на силовой разгон, побудила ее принять решение об отставке.

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"На отставку Деканоидзе повлияли три фактора. Первый — уход команды Михаила Саакашвили, к которой, в какой-то степени относилась Деканоидзе и с которой решила уйти. Вторая причина — фактор протестов, которые будут в Украине этой осенью-зимой. Деканоидзе не хочет быть человеком, которого будут обвинять в разгонах акций протеста. Очевидно, что противостояния народа с полицией будут иметь место, а перед силовиками будут ставить задачи по жесткому противодействию акциям протеста", - высказывался политолог Руслан Бортник.

Впрочем, на смену грузинским в Украине пришли к власти польские чиновники. 20 апреля 2016 года Кабмин назначил гендиректором "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна, который также является лидером польского рок-бэнда. Спустя полгода, он выступил с резонансным докладом, в котором признал, что на "Укрзализныце" технический дефолт, антисанитария, а в компании не прекращаются попытки внутреннего саботажа реформ.

Бурные обсуждения вызвало и назначение в октябре 2016 года главой "Укравтодора" экс-министра Польши Славомира Новака, поскольку у себя на родине он фигурировал в ряде коррупционных скандалов, один из которых стал причиной его отставки. Так, в 2013 году журналисты заметили на министре часы Maxi Marine Chronometer от швейцарской фирмы Ulysse Nardin за $5,5 тыс., не указанные в его декларации. Скандальная история закончилась тем, что польская прокуратура выдвинула против Новака обвинения в коррупции. Он своей вины хоть и не признал, но подал в отставку в ноябре 2013 года.

Отставка Кабмина, перестановки у Порошенко

10 апреля 2016 года премьер Арсений Яценюк объявил о своей отставке. Как известно, ситуация в коалиции переломилась 16 февраля. Тогда Рада, заслушав отчет правительства Яценюка по итогам работы, признала его неудовлетворительным, но не приняла резолюцию о недоверии. Результатом такой неопределенной позиции в рядах "демократических фракций" стало заявлении "Батькивщины" о выходе из коалиции. Ее примеру последовала и "Самопомич". После этого фракции приступили к длительным переговорам по новому составу коалиции и Кабмина.

Обсуждаемой кандидатурой на пост главы правительства была тогдашний министр финансов Наталья Яресько, которая даже заявила о готовности занять должность премьера. Однако после отставки Яценюка она отказалась работать в новом Кабмине.

14 апреля Рада отправила в отставку премьера Арсения Яценюка и назначила на пост главы Кабмина Владимира Гройсмана – давнего партнера Порошенко, знакомого еще по совместной работе в Виннице. 38-летний Гройсман стал самым молодым украинским премьером. Как писали эксперты, с помощью Гройсмана президент хочет сформировать лояльное себе правительство и избежать новых выборов.

Продолжительное затишье на политическом небосклоне к концу лета 2016 года начало разрываться новыми громкими информационными поводами. Одним из них стала неожиданная отставка с должности главы Администрации президента Бориса Ложкина. Хотя, уже давно ходили разговоры, что Ложкин хочет уволиться с должности главы АП и вернуться в бизнес, но Порошенко якобы его не отпускал. Озвучивались даже формулировки такого решения, дескать, глава президентской администрации "устал" и хочет показывать результат, которого "никто от него не ждет". Давнего бизнес-партнера президента Бориса Ложкина заменил политический соратник президента со времен Оранжевой революции и губернатор Харьковской области Игорь Райнин.

Прокурорские страсти

15 февраля 2016 года тогдашний зам генпрокурора Украины Виталий Касько со скандалом сообщил об увольнении. "Такое желание обосновано тем, что нынешнее руководство прокуратуры окончательно превратило ее в орган, где царит коррупция и круговая порука, а любые попытки изменить это положение вещей внутри прокуратуры сразу и показательно преследуются", - говорилось в тексте заявления.

В ГПУ заявляли, что Касько подозревается в махинациях с недвижимостью и подделке документов. По мнению следователей, он якобы получил две служебные квартиры, а потом их приватизировал. Сам Касько уголовные производства называл местью за расследование дела "бриллиантовых прокуроров". 14 апреля 2016 года суд отклонил ходатайство ГПУ о его аресте.

29 марта 2016 года Рада отправила в отставку генпрокурора Виктора Шокина. Его критиковали за медленное расследование громких дел, например, о расстреле протестовавших на Майдане. Кроме того, на главу ГПУ возлагали ответственность за затягивание процесса создания Антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного бюро, что являлось ключевым условием для отмены визового режима с ЕС.

12 мая 2016 года народные депутаты поддержали кандидатуру Юрия Луценко (БПП) на должность генпрокурора Украины. Однако новый глава ГПУ не имел ни юридического образования, ни опыта работы в прокуратуре, поэтому его назначение вызвало серьезные дискуссии среди депутатов. Позднее Раде пришлось принять специальный закон, позволяющий человеку без профильного образования занимать пост генпрокурора.

Недоросли украинской политики

14 ноября 2016 года руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку. По ее словам, причиной увольнения стало "нежелание правительства поддерживать реформы". Карьерный взлет Марушевской никого не оставил равнодушным. За два года девушка прошла путь от аспирантки, записавшей ролик на Youtube, до замглавы Одесской обладминистрации и руководителя таможни вне конкурса.

21 ноября 2016 года главный люстратор Украины Татьяна Козаченко заявила о своей отставке. При этом ранее она сама оказалась в списке фигурантов оффшорного скандала. На ее место исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации была назначена 23-летняя Анна Калынчук, что вызвало небывалый скандал и ажиотаж в сети. После поднявшегося шума, спустя две недели, Калынчук отстранили.

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Не на шутку взбудоражило общественность, и назначение 24-летней Анастасии Деевой на пост замглавы министра внутренних дел Арсена Авакова. Фактически она стала вторым по значению заместителем в Министерстве, при этом конкурсный набор даже не проводился.

Известно лишь, что до назначения Деева была правой рукой Эки Згуладзе, занималась реформой пожарной службы и созданием дорожной карты комплексной Intelligence Led Policing модели для Нацполиции.