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    Политика

    Тимошенко сообщила, что не ожидала встречи с Трампом возле туалета

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    По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, она встречалась с президентом США Дональдом Трампом в отдельной комнате, а сама встреча прошла планово и достойно.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергла информацию, что она ожидала встречи с президентом США Дональдом Трампом возле туалета.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп еще не определился со своей позицией по Украине - Яли

    Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины. По данным источника, Тимошенко ожидала Трампа возле туалета, после чего их провели в небольшой офис.

    "Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", — приводит в четверг слова Тимошенко сайт телеканала "112 Украина".

    Газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США ранее сообщала, что Трамп и Тимошенко "коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком". При этом, по данным газеты, администрация президента опровергла информацию, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.

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