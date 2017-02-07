Трамп еще не определился со своей позицией по Украине - Яли

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Ситуацию на Донбассе во время телефонного разговора обсудили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В частности, речь шла о возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы".

Во время разговора, по сообщению Белого дома, президент США выразил решительную поддержку НАТО и подчеркнул, что члены Альянса должны платить больше за свою безопасность.

Также Дональд Трамп согласился приехать на встречу лидеров стран — членов НАТО в мае.

Эти заявления в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Стоит ли ожидать каких-то изменений в работе НАТО в связи с форматированием новой администрации Белого дома? Ведь известно, что США существенно влияют на политику Альянса.

— Начнем с того, что это главная страна, которая вносит больший финансовый и военный вклад в поддержание и работу Альянса. Это главная точка зрения. То, что стоит ли ожидать переформатирования, я думаю, естественно, можно ожидать новых назначений со стороны США. Это мы можем ожидать со сменой администрации. А о других переформатированиях, в принципе, пока говорить рано.

Такая несколько расплывчатая формулировка "мирное разрешение конфликта вдоль украинской границы", без слов "относительно агрессии России", употребляется Дональдом Трампом и цитируется в СМИ уже не впервые. Что это означает?

— То, что вдоль украинской границы, если расшифровывать с дипломатического языка на простой, то тут как раз подразумевает участие РФ в этом конфликте. Как можно сделать вывод из предыдущих заявлений о том, что в решении этого сложного вопроса будут участвовать все стороны, которые в нем участвуют. Это так же прямое указание на РФ и не только, а также и это указывает на участие в этих переговорах так называемых ДНР и ЛНР. Это главный посыл из этой формулировки. Она здесь как раз является основной в этом заявлении.

В США определились с отношением к конфликту на Донбассе?

— Я не думаю, что уже определились с конкретной и окончательной позицией. Скажем так, все эти разговоры и встречи, я имею в виду последний, недавний разговор с Петром Порошенко, перед этим разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и данный разговор с генсеком НАТО говорит о том, что в администрации принялись уже к выработке позиции, конкретной линии по отношению к данному конфликту непосредственно. Этому, естественно, поспособствовало обострение ситуации в Авдеевке. Это, безусловно, стало мотивом ускорения выработки данной стратегии. Но о том, что уже она выработана, не может быть и речи. Она, скажем так, может быть определена лишь после личных встреч и с президентом Порошенко, и в принципе заявляет о подготовке к данной встрече и пресс-служба российского президента. Так что, я думаю, ближайший месяц-полтора уйдет на согласование позиций переговоров с обеими сторонами — участниками конфликта, и после этих встреч будут приниматься какие-то шаги, и окончательно выработана стратегия.

Как вы прокомментируете заявление Дональда Трампа, что государства-члены НАТО должны больше платить за свою безопасность. Кто сейчас больше платит?

— Я уверен, что эта тема была основной в ходе разговора Трампа с генсеком НАТО, потому что, как мы знаем, это были обещания Дональда Трампа американским избирателям, что все страны — участницы НАТО должны платить соответствующую адекватную цену за свое участие в Альянсе и поддержание мировой стабильности. Это как раз и будет предмет переговоров на встрече на саммите НАТО, участие в котором Дональд Трамп подтвердил. И, скажем так, это также сигнал европейским столицам. А то, что из всех участниц — стран НАТО лишь Великобритания платит 2% ВВП на свои вооруженные силы, другие страны тратили значительно меньше, и этот посыл является основным, и в политике Трампа будет однозначно главным, что все страны будут обязаны увеличить свои расходы на содержание и поддержку НАТО.

Насколько целесообразно проведение референдум по вступлению в НАТО в Украине, если в самом Альянсе неоднократно заявляли о невозможности членства нашей страны в ближайшие годы?

— В принципе, это был информационный повод для привлечения внимания общественности и той электоральной группы основной, на которую ориентируется пропрезидентские силы. Это было для них. Тем более что послом уже было сделано дополнительное заявление о том, что данный референдум пройдет тогда, когда это будет целесообразным. Потому что даже если, условно говоря, не просто большинство, а даже 100%, что невозможно однозначно, украинцев выскажется в поддержку вступления Украины в НАТО, никаких практических результатов это иметь не будет, потому что Альянс является организацией, в которой решение о приеме новых стран-членов принимается на основе консенсуса, а, как мы знаем, в данной организации абсолютное большинство стран высказываются и стоят на позиции, что они против дальнейшего расширения и вступления других стран. Тем более, пока в Украине продолжается вооруженный конфликт, это невозможно согласно статуту организации. Так что пока это лишь информационный повод, отвлечение внимания общественности от других насущных проблем.

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Ранее политолог Денис Кирюхин в эфире ГС прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко и подчеркнул, что Украина остается в сфере интересов новой администрации США.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире ГС подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.