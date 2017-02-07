В сеть попали фото внучки Тимошенко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В сеть попали фотографии внучки народного депутата Юлии Тимошенко, которая летом впервые стала бабушкой, пишет "Страна".

Лидер ВО "Батькивщина" в Раде показала фото внучки рядом сидящему нардепу Сергею Соболеву. Фотокорреспонденты сумели занять этот момент.

strana.ua Юлия Тимошенко показала фото внучки Евы рядом сидящему нардепу Сергею Соболеву

Как сообщает издание, во время заседания парламента, Тимошенко достала свой iPhone и зашла в папку с фотографиями. Как оказалось, дочь Евгения прислала ей видео и фото маленькой Евы.

strana.ua Юлия Тимошенко показала фото внучки Евы рядом сидящему нардепу Сергею Соболеву

Напомним, Ева появилась на свет 29 июня прошлого года в одном из киевских роддомов.