В сеть попали фото внучки Тимошенко

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В сеть попали фотографии внучки народного депутата Юлии Тимошенко, которая летом впервые стала бабушкой, пишет "Страна".
Лидер ВО "Батькивщина" в Раде показала фото внучки рядом сидящему нардепу Сергею Соболеву. Фотокорреспонденты сумели занять этот момент.
Как сообщает издание, во время заседания парламента, Тимошенко достала свой iPhone и зашла в папку с фотографиями. Как оказалось, дочь Евгения прислала ей видео и фото маленькой Евы.
Напомним, Ева появилась на свет 29 июня прошлого года в одном из киевских роддомов.