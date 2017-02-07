Тимошенко: в США не верят, что в Украине война, но Трамп "все понимает"

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Многие высокопоставленные лица в США считают, что в Донбассе идет гражданская война, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "четко понимает", что происходит в Украине, заявила лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.

"Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства… И, я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Выступая в парламенте, она заявила, что многие высокопоставленные лица в США считают, что в Донбассе идет гражданская война.

"Вы знаете, что наша команда неделю была в Соединенных Штатах, часть высоких должностных лиц сказали, что они не верят, что у нас в Украине война, (они считают —ред.) что тут гражданская война, и нужно урегулировать отношения между самим народом, и именно поэтому сейчас нужно изменить наше отношение ко всему что происходит на востоке, нужно прекратить говорить АТО (антитеррористическая операция —ред.), это не АТО, это война", — сказала Тимошенко.

По ее словам, введение военного положения будет "первым путем к миру".

Замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко не исключает введение военного положения в Донбассе, если будет сохраняться обострение ситуации в регионе. Однако замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.