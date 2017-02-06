Трамп: "нечестные СМИ" замалчивают теракты

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что средства массовой информации замалчивают теракты, происходящие в мире.

"Радикальные исламские террористы намерены ударить по нашей стране, как они сделали 11 сентября (2001 года — ред.), в Бостоне, Орландо, Сан-Бернардино и по всей Европе. Вы видели, что случилось в Париже, Ницце, это происходит по всей Европе. Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать", — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

Он не привел каких-либо примеров в подтверждение своих слов.

Трамп заверил "силы смерти и разрушения" в лице террористов, что Америка нанесет им поражение. Он также заверил союзников по коалиции во главе с США, действующей в Сирии и Ираке, что Вашингтон по-прежнему будет поддерживать союзников. "Мы с гордостью поддерживаем вас, мы будем сражаться за вашу безопасность и свободу", — сказал Трамп.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп поручил Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ.