наверх
06.02.201722:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: "нечестные СМИ" замалчивают теракты

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (805)

    4730
    По словам президента США Дональда Трампа, радикальные исламские террористы намерены ударить по США, как это произошло "11 сентября, в Бостоне, Орландо, Сан-Бернардино" и по всей Европе.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что средства массовой информации замалчивают теракты, происходящие в мире.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton
    Читайте между строк. Эксперты о разговоре Порошенко-Трамп

    "Радикальные исламские террористы намерены ударить по нашей стране, как они сделали 11 сентября (2001 года — ред.), в Бостоне, Орландо, Сан-Бернардино и по всей Европе. Вы видели, что случилось в Париже, Ницце, это происходит по всей Европе. Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать", — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

    Он не привел каких-либо примеров в подтверждение своих слов.

    Трамп заверил "силы смерти и разрушения" в лице террористов, что Америка нанесет им поражение. Он также заверил союзников по коалиции во главе с США, действующей в Сирии и Ираке, что Вашингтон по-прежнему будет поддерживать союзников. "Мы с гордостью поддерживаем вас, мы будем сражаться за вашу безопасность и свободу", — сказал Трамп.

    Напомним, ранее президент Дональд Трамп поручил Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия снегопада в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Донбасс: блокада и пиар