Трамп поручил комитету начальников штабов представить план разгрома ИГ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на президентский указ.

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Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация "будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

Напомним,в субботу президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.