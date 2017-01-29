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    Трамп поручил комитету начальников штабов представить план разгрома ИГ

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (700)

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    Согласно указу президента США Дональда Трампа, Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США поручено в течение 30 дней предоставить план по уничтожению террористической группировки ИГ.
    Дональд Трамп
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на президентский указ.

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    Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация "будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией".

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

    Напомним,в субботу президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

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