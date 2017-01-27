Трамп намерен "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух из ИГ"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп надеется "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух" из запрещенной в обеих странах террористической группировки "Исламское государство".

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"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь", — сказал Трамп в интервью Fox News.

"Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", — добавил Трамп. "Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", — заключил президент США.

Ранее президент США заявил, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме.