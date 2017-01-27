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    Трамп повторил, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (665)

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    По словам президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что пытки эффективны во время допросов подозреваемых в терроризме, он полностью поддерживает нового главу Пентагона Джеймса Мэттиса, который заявил, что не будет их использовать.
    Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что поддерживает пытки подозреваемых в терроризме.

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    "Генерал Мэттис (новый глава Пентагона Джеймс Мэттис) сказал, что не будет это (пытки) использовать, и я полностью согласен с ним. Но я считаю, что это работает", — сказал Трамп. Он говорил о конкретном виде пыток — инсценировке утопления, когда человека топят практически до смерти, но затем приводят в себя. Спецслужбы США применяли пытки к этой категории заключенных при президенте Джордже Буше-младшем, они были отменены его преемником Бараком Обамой.

    Ранее на этой неделе в СМИ появился проект исполнительного указа Трампа, который предполагает возвращение к "расширенным" методикам допроса, включая инсценировку утопления. Однако Белый дом не подтвердил наличие проекта документа.

    Новый министр обороны Джеймс Мэттис, глава ЦРУ Майк Помпео, спикер палаты представителей США Пол Райан и ряд других влиятельных чиновников и политиков заявили, что пытки незаконны, и это пересмотру не подлежит.

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