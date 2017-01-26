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    В мире

    Трамп намерен урезать финансирование ООН - СМИ

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (659)

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    Один из указов, который находится в процессе подготовки, предлагает воздержаться от финансирования организаций, предоставивших статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, выполнение которых может привести к значительному уменьшению роли США в ООН и других международных организациях, сообщает газета New York Times со ссылкой на предварительный вариант документов.

    Один из указов, по данным издания, призывает к прекращению финансирования со стороны США любых подразделений ООН или других международных организаций, деятельность которых удовлетворяет нескольким критериям. В частности, документ предлагает воздержаться от финансирования организаций, которые предоставили статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины, которые поддерживают программы финансирования абортов или действия, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР.

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    В предварительном варианте документа также содержится призыв к прекращению финансирования организаций, "которые контролируются или находятся под значительным влиянием государства, которое спонтирует терроризм", которые обвиняются в систематическом нарушении прав человека.

    Документ также призывает к "сокращению по меньшей мере на 40%" финансирования, выделяемого для международных организаций.

    Второй указ, "Мораторий на все новые многосторонние договоры", черновик которого попал в распоряжение издания, призывает к пересмотру всех соглашений, принятых с более чем одним государством, которые при этом "напрямую не связаны с национальной безопасностью, экстрадицией и мировой торговлей". В документе также говорится о необходимости рекомендаций по вопросу о том, из каких соглашений должный выйти США.

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    В среду Трамп подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены на границе США и Мексики должна быть завершена в течение 180 дней. По его словам, Мексика компенсирует затраты США на строительство стены, однако власти страны заявили, что не намерены этого делать.

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