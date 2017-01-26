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    Инаугурационная речь Трампа понравилась почти половине американцев – опрос

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (654)

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    Как отмечается, 49% опрошенных оценили инаугурационную речь на "отлично" и "хорошо". 39% поставили Трампу "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" за его выступление.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Выступление президента США Дональда Трампа на инаугурации одобряет почти половина американцев.

    Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного компанией Morning Consult и газетой Politico.

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    По данным исследования, 49% опрошенных оценили инаугурационную речь на "отлично" и "хорошо". 39% поставили Трампу "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" за его выступление.

    Однако, согласно опросу, основной тезис как выступления, так и всей программы Трампа — "Америка на первом месте" — оценивают положительно 65% американцев.

    Опрос проводился 20-22 января. В исследовании приняли участие около двух тысяч человек, погрешность составляет 2%.

    Двадцатого января Трамп официально стал 45-м президентом США, сменив на этом посту Барака Обаму. Выступая перед зрителями и гостями церемонии, Трамп пообещал сделать Америку "снова сильной, гордой, богатой и безопасной". По окончании речи Трамп повторил главный девиз своей предвыборной кампании, заявив, что "вместе мы сделаем Америку снова великой".

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