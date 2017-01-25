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    Трамп приостановит прием беженцев

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (651)

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    Отметим, что в прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп приостановит прием беженцев на 120 дней, а также запретит прием беженцев из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев.

    В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

    В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

    Ранее Дональд Трам заявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой.

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