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    Стена Трампа: президент Мексики может отменить визит в США

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (652)

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    Как отмечается, президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон после указания Дональда Трампа построить стену. Как сообщается, визит запланирован на 31 января.
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
    RIA News Дмитрий Знаменский

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Визит президента Мексики в Вашингтон для переговоров по проблемам двусторонних отношений может быть отменен после решения президента США Дональда Трампа начать строительство стены на границе двух стран.

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    Отметим, что визит запланирован на 31 января.

    В среду президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

    "Президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон после указания Дональда Трампа построить стену", — приводит Ассошиэйтед Пресс заявление осведомленного источника.

    Ранее в адрес Пеньи Ньето начали поступать требования отменить или перенести эту поездку до прояснения позиций Вашингтона по переговорам с Мехико. С такой инициативой выступил экс-кандидат в президенты Мексики Куаутемок Карденас, а затем ее поддержали координаторы оппозиционных фракций парламента от Партии национального действия и Партии демократической революции. Представители правящей Институционно-революционной партии пока эту тему не прокомментировали.

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