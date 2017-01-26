Стена Трампа: президент Мексики может отменить визит в США

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Визит президента Мексики в Вашингтон для переговоров по проблемам двусторонних отношений может быть отменен после решения президента США Дональда Трампа начать строительство стены на границе двух стран.

Отметим, что визит запланирован на 31 января.

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

"Президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон после указания Дональда Трампа построить стену", — приводит Ассошиэйтед Пресс заявление осведомленного источника.

Ранее в адрес Пеньи Ньето начали поступать требования отменить или перенести эту поездку до прояснения позиций Вашингтона по переговорам с Мехико. С такой инициативой выступил экс-кандидат в президенты Мексики Куаутемок Карденас, а затем ее поддержали координаторы оппозиционных фракций парламента от Партии национального действия и Партии демократической революции. Представители правящей Институционно-революционной партии пока эту тему не прокомментировали.