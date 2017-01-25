Обзор мировых СМИ: переговоры в Астане закончились, указы Трампа

РИА Новости Украина

Номинации на премию "Оскар". Многие мировые СМИ (Time, Los Angeles Times, New York Times, Vanity Fair, USA Today, Washington Post, New York Post, Guardian, Independent, Express, Evening Standard, Monde и другие) пишут о номинантах на премию академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" этого года.

Современный американский фильм-мюзикл "Ла-ла-ленд" вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав упоминание в 14 категориях на премию киноакадемии "Оскар": раньше такого успеха добивались лишь две картины – "Титаник" (1997) и "Все о Еве" (1950).

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду в категории "лучший фильм". Конкуренцию "Ла-ла-ленду" составят "Лев", "Прибытие", "Лунный свет", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды". Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-ла-ленд"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и афроамериканец Дензел Вашингтон ("Ограды").

Издание New York Post отмечает, что в этой номинации впервые представлены чернокожие актеры. За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун ("Ла-ла-ленд"), Натали Портман ("Джекки"), Рут Негга ("Лавинг"), обладатель "Золотого глобуса" французская актриса Изабель Юппер ("Она") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Мультфильмы "Зверополис" и "Моана" вошли в число номинантов на премию "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм. Российская картина "Рай" осталась за бортом претендентов на престижную награду.

Завершение переговоров в Астане. Зарубежные СМИ (Telegraph, Independent, Wall Street Journal, Washington Post, Deutsche Welle, Daily Mail и другие) пишут о завершении переговоров по Сирии в Астане, которые проходили 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР. Как отмечает газета Washington Post, США видели заявление России, Турции и Ирана, что они намереваются установить механизм по реализации нынешнего прекращения огня в Сирии, и приветствуют действия, которые приводят к существенной деэскалации насилия и в Сирии.

Как сообщает газета Deutsche Welle, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил оптимизм в отношении женевских переговоров.

"Политический процесс должен продолжиться в Женеве… Мы не можем позволить еще одному режиму прекращения огня быть в некотором роде напрасным из-за отсутствия политического процесса", – приводит газета слова спецпосланника.

Трамп в среду подпишет указы по иммиграции. Президент США Дональд Трамп может подписать в среду указы по иммиграции, касающиеся беженцев и мигрантов из мусульманских стран, пишут зарубежные СМИ (Washington Post, New York Daily News, Mirror, Hill и другие).

Белый дом подтвердил во вторник вечером, что Трамп посетит министерство внутренней безопасности, но не сообщил, будут ли подписаны указы об иммиграции. Как сообщают СМИ со ссылкой на агентство Рейтер, указы Трампа, скорее всего, включат в себя ограничение на въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы, из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Трамп пообещал, что в среду примет важные решения по национальной безопасности, включая свое давнее предложение о строительстве стены на сухопутной границе с Мексикой.

"Завтра планируется большой день по национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!", – написал Трамп в Twitter.

Трамп подписал указ о возобновлении энергопроектов Keystone и Dakota Access. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов Keystone и Dakota Access. Об этом пишут многие мировые СМИ, среди которых Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, Washington Times, Figaro, Monde и другие).

Касаясь первого из них, президент отметил, что США намерены заново провести переговоры по некоторым условиям.

"Я очень настаиваю на том, что, если мы планируем строить нефтепровод в США, то трубы должны изготавливаться в США", – приводит газета Washington Post заявление Трампа, которое он сделал перед журналистами.

В свою очередь издание Guardian приводит слова официального представителя Белого дома Шона Спайсера, который сказал, что в США происходит "энергетическая революция", а принятые во вторник указы Трампа создадут "десятки тысяч рабочих мест".

Как отмечает газета Washington Times, подписание указов было ожидаемо, поскольку Трамп объявил пересмотр проектов приоритетной задачей в ходе предвыборной кампании.

Жена Фийона получила более 500 тысяч евро из парламентских фондов за 10 лет. Жена кандидата в президенты Франции и экс-премьера страны Франсуа Фийона – Пенелопа получила около 500 тысяч евро в течение примерно восьми лет из парламентских фондов, к которым имел доступ ее муж. Об этом пишет большинство франкоязычных СМИ (Parisien, Monde, Nouvel Observateur, Ouest-France, Express и другие), ссылаясь на данные сатирического издания Canard Enchaine.

По данным Monde, газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 годы из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. В то время Франсуа Фийон был членом парламента от департамента Сарта.

"В целом Пенелопа получила около 500 тысяч евро из парламентских фондов", – говорится в газете.

Отмечается, что нанимать членов семьи на различные должности в правительстве не противоречит закону в том случае, если это не является фиктивным местом работы. При этом прямых доказательств ее службы не приводится. В 2002 году она стала ассистентом для помощника Фийона и получала 6,9-7,9 тысячи евро в месяц. Кроме того, она также получила некоторую сумму в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра. Пенелопа также получала 5 тысяч евро в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от издания La Revue des Deux Mondes.

Отмечается, что владельцем издания является друг Фийона Марк Ладрей де Лашарьер (Marc Ladreit de Lacharriere). При этом, опять же, доказательств ее работы в издании нет. По данным газеты Parisien, представитель Фийона Тьерри Солер подтвердил агентству Франс Пресс, что Пенелопа являлась сотрудницей экс-премьера и работала в издании Revue des deux mondes. Он также добавил, что Пенелопа никогда не выставляла напоказ свою работу.

"Это частое явление, когда супруги парламентариев являются их сотрудниками", – заявил Солер.

Тем не менее, он не назвал размер ее заработной платы.