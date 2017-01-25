Глава Кубы Кастро заявил о готовности к диалогу с Трампом

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Глава Госсовета Кубы Рауль Кастро заявил в среду о готовности к уважительному диалогу с новым президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы продолжать уважительный диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, с новым правительством президента Дональда Трампа", — приводит агентство Франс Пресс обращение Кастро к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), проходящему в Доминиканской республике.

При этом агентство ЭФЭ отмечает, что Кастро назвал вызывающим обеспокоенность намерение новой администрации США принять меры, которые могут навредить интересам стран Латинской Америки и Карибского бассейна в части торговли, занятости, миграции и окружающей среды.

"Было бы желательно, чтобы новое правительство США выбрало уважительный подход к региону", – сказал Кастро.

Ранее Дональд Трам заявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой.