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    Белый дом: желание Трампа улучшить отношения с РФ отвечает интересам США

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (646)

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    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил стремление Дональда Трампа наладить отношения с РФ тем, что президент умеет заключать сделки и будет заключать сделки в интересах США.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Денис Ворошилов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, несмотря на критику, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

    "Потому что он умеет заключать сделки, он будет заключать сделки в интересах США", — ответил Спайсер на вопрос журналистов, почему, несмотря на критику Трамп все равно стремится наладить отношения с РФ.

    В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что постарается "поладить" с Россией. В пятницу он вступил в должность президента США. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.

    В своей речи на инаугурации Трамп заявил, что США намерены "усилить старые союзы и создать новые, чтобы объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

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