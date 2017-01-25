Демократы отвергли заявления Трампа о фальсификациях на выборах

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер отверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что на выборах президента проголосовали миллионы нелегальных иммигрантов.

"Белый дом говорит, что от трех до пяти миллионов нелегалов проголосовали. Президент должен понять, что он президент. Вместо того чтобы говорить о выборах или о том, сколько людей пришло на инаугурацию, он должен говорить о том, сколько рабочих мест он создает", — сказал Шумер на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Когда говорят подобную ложь, наши республиканские коллеги обязаны ее отвергнуть", — добавил он. По словам демократа, "если не признавать факты, у страны будут проблемы".

Как сообщали ранее американские СМИ, Трамп вновь поднял вопрос о фальсификациях на встрече с руководством конгресса. Официальные итоги выборов утверждены легислатурами штатов и конгрессом США. Трамп стал победителем, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и проиграв Хиллари Клинтон с отрывом более чем в два миллиона голосов избирателей. Ответственные за проведение выборов власти штатов не выявили массовых нарушений на президентских выборах.