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    Демократы отвергли заявления Трампа о фальсификациях на выборах

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (645)

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    По словам лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, президент США Дональд Трамп говорит неправду о том, что в ходе выборов проголосовали миллионы нелегальных иммигрантов.
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер отверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что на выборах президента проголосовали миллионы нелегальных иммигрантов.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    "Белый дом говорит, что от трех до пяти миллионов нелегалов проголосовали. Президент должен понять, что он президент. Вместо того чтобы говорить о выборах или о том, сколько людей пришло на инаугурацию, он должен говорить о том, сколько рабочих мест он создает", — сказал Шумер на пресс-конференции в Вашингтоне.

    "Когда говорят подобную ложь, наши республиканские коллеги обязаны ее отвергнуть", — добавил он. По словам демократа, "если не признавать факты, у страны будут проблемы".

    Как сообщали ранее американские СМИ, Трамп вновь поднял вопрос о фальсификациях на встрече с руководством конгресса. Официальные итоги выборов утверждены легислатурами штатов и конгрессом США. Трамп стал победителем, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и проиграв Хиллари Клинтон с отрывом более чем в два миллиона голосов избирателей. Ответственные за проведение выборов власти штатов не выявили массовых нарушений на президентских выборах.

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