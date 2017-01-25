Штаб Клинтон планировал помогать Трампу, полагая, что он слабый кандидат

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Штаб бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на ранних этапах избирательной кампании планировал помогать кандидату от республиканцев Дональду Трампу, полагая, что он будет слабым конкурентом, свидетельствует один из документов штаба, опубликованный во вторник ресурсом Wikileaks.

Документ, адресованный членам Национального комитета Демократической партии США, включая председателя предвыборной кампании Клинтон Джона Подесту, датирован 7 апреля 2015 года. В нем вкратце изложены предложения по предвыборной стратегии в отношении кандидатов от Республиканской партии.

Главный посыл заключался в том, чтобы "сделать любого республиканского кандидата неприятным для большинства электората". Для этого планировалось "запереть всех республиканских кандидатов в крайне консервативные позиции", что должно было повредить им на всеобщих выборах, "подорвать доверие", чтобы они не могли атаковать демократов, а также "замутить воду" на случай любых потенциальных атак на Клинтон.

Для реализации такого плана предполагалось реализовать так называемую стратегию "кандидатов-крысоловов" от Республиканской партии, которых планировалось использовать в этой сложной политической игре. В США "крысоловами" называют политиков-популистов, которые хотя и говорят убедительно, но ведут избирателей к катастрофе. К их числу штаб Клинтон в 2015 году относил миллиардера и шоумена Дональда Трампа, консервативного сенатора Теда Круза и бывшего нейрохирурга афроамериканца Бена Карсона. В тот момент демократы гораздо больше опасались более традиционных политиков, таких как Джеб Буш и Марко Рубио — подрыву доверия к ним посвящена часть рекомендаций.

"Мы должны возвысить кандидатов-крысоловов, чтобы они стали лидерами в этой группе (кандидатов-республиканцев – ред.) и говорить прессе, чтобы они относились к ним серьезно", — говорится в документе.

Как именно нужно было "возвысить" таких кандидатов в письме не уточняется.

По итогам президентских выборов 8 ноября Трамп существенно опередил Клинтон по числу голосов выборщиков и одержал победу, хотя уступил ей по числу голосов избирателей почти на три миллиона.

Примерно за месяц до выборов ресурс Wikileaks стал выкладывать переписку Подесты, часть которой вызвала большой общественный резонанс в США.