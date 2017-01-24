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    Трамп уверен, что на выборах миллионы людей голосовали незаконно

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (641)

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    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что эта уверенность у президента Трампа "основана на исследованиях и свидетельствах, которые люди предоставили ему".
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп уверен, что на состоявшихся в ноябре выборах миллионы людей голосовали, не имея на это законного права, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    "Президент уверен в этом", — сказал Спайсер на брифинге. По его словам, эта уверенность "основана на исследованиях и свидетельствах, которые люди предоставили ему".

    На выборах президента США 8 ноября прошлого года республиканец Трамп одержал победу над демократкой Хиллари Клинтон, заручившись поддержкой большего количества выборщиков. Однако Клинтон опередила его по числу проголосовавших избирателей. При этом Трамп неоднократно заявлял, что одержал бы победу и в рамках этого "народного голосования", если бы не участие в нем большого количества людей, которые не имели на это права. В тоже время, как отметило агентство Рейтер, специалисты по проведению выборов не нашли свидетельств массовых фальсификаций.

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