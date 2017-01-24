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    Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа

    (обновлено: )13301
    Отметим, что в минувшие дни Бэррон, сын Дональда и Меланьи Трамп, стал объектом ряда язвительных публикаций в американских СМИ. Ряд телеканалов обсуждали поведение Бэррона в тот момент, когда его отец подписывал указы.
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Администрация США рассчитывает, что общественность оставит в покое младшего сына президента 10-летнего Бэррона Трампа в соответствии "с традициями страны".

    Челси Клинтон заступилась за младшего сына Трампа. Видео
    Видеоканал Daily Mail на Youtube
    Инаугурация Трампа: Челси Клинтон вступилась за его младшего сына

    "Это давняя традиция, что детям президентов предоставляется возможность вырасти без политического внимания (к ним). Белый дом всецело ожидает, что эта традиция будет продолжена. Мы ценим ваше сотрудничество в этом вопросе", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

    В минувшие дни Бэррон, сын Дональда и Меланьи Трамп, стал объектом ряда язвительных публикаций в американских СМИ.

    Так, сценаристку шоу "Saturday Night Live" на телеканале NBC Кэйти Рич отстранили от работы после оскорбительного сообщения в ее микроблоге Twitter о 10-летнем сыне нового президента США. Во время инаугурации Трампа его супруга Меланья попыталась взять за руку сына, однако тот не дал ей это сделать. После этого Рич написала в своем микроблоге: "Бэррон будет первым школьным стрелком на домашнем обучении нашей страны". Позднее журналистка извинилась за это.

    Кроме того, ряд телеканалов обсуждали поведение Бэррона в тот момент, когда его отец подписывал указы в Овальном кабинете Белого дома. Журналисты обратили внимание на то, что мальчик играл со своим маленьким племянником.

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