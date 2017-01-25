США немедленно начнут строительство стены на границе с Мексикой - Трамп

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой, выступая в среду заявил президент США Дональд Трамп.
"Министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены с Мексикой", — рассказал Трамп.
Читайте также: Deutsche Welle: где вы теперь, мистер Янукович и ваша команда?
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, сообщило агентство Рейтер с церемонии в министерстве внутренней безопасности страны.