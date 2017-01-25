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    США немедленно начнут строительство стены на границе с Мексикой - Трамп

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (650)

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    Президент США Дональд Трам сообщил, что строительство стены на границе с Мексикой оперативно начинает министерство внутренней безопасности Штатов.
    Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой, выступая в среду заявил президент США Дональд Трамп.

    "Министерство внутренней безопасности немедленно начнет строительство стены с Мексикой", — рассказал Трамп.

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    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, сообщило агентство Рейтер с церемонии в министерстве внутренней безопасности страны.

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