Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции - СМИ

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции, сообщило агентство Рейтер с церемонии в министерстве внутренней безопасности страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указы будут содержать такие меры, как строительство "физического барьера" на границе, массовую высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, отказ от федерального финансирования городов, которые отказываются выдавать иммигрантов федеральным властям.

По его словам, приоритетом будет высылка из США людей, находящихся в стране незаконно и осужденных за преступления на территории США. После отбытия срока они будут получать "билет в один конец", причем страны, откуда они родом, будут их принимать, заявил Спайсер. При этом, по его словам, страны примут своих граждан обратно под угрозой отказа в выдаче виз гражданам этих стран. За стену "так или иначе" заплатит Мексика, утверждал Спайсер.