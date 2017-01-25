Трамп анонсирует решения по нацбезопасности и строительству стены

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал, что в среду примет важные решения по национальной безопасности, включая свое давнее предложение о строительстве стены на сухопутной границе с Мексикой.

"Завтра планируется большой день по национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" — написал Трамп в Twitter.

Белый дом подтвердил во вторник вечером, что президент США Дональд Трамп посетит министерство внутренней безопасности, но не сообщил, будут ли подписаны указы об иммиграции.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп намерен подписать указы, прекращающие прием беженцев в США и ограничивающие въезд из ряда стран.

По данным помощников и экспертов в конгрессе, пожелавших остаться неназванными, указы Трампа, скорее всего, включат в себя ограничение на въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы, из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Определение порядка въезда в США является прерогативой президента.

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