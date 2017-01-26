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    Фотоленты

    Грустная Мелания Трамп стала мемом

    (обновлено: )18
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @JanetWLevite
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @SweetTrini_Jin
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @symplystephers
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @therealstevepena
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @SuttonOfficial
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @SuttonOfficial
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @JanetWLevite
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @HarristhorVic
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @realmeltrump
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @PiercedSkull
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    Грустная Мелания Трамп стала мемом
    @JanetWLevite

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    Грустная Мелания Трамп стала мемом

    Кадры с грустной первой леди США Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania. На данный факт обратил внимание портал Mashable.

    "Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2 процента американцев, которые голосовали за Клинтон", — иронично отмечает издание.

    Как уточняет BuzzFeed, 20 января — в день, когда Дональд Трамп приносил присягу, — его жена выглядела счастливой и взволнованной, однако один из пользователей Twitter подобрал кадры, где у первой леди печальное выражение лица или где ее игнорирует супруг.

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