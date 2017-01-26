Грустная Мелания Трамп стала мемом

Кадры с грустной первой леди США Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania. На данный факт обратил внимание портал Mashable.

"Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2 процента американцев, которые голосовали за Клинтон", — иронично отмечает издание.

Как уточняет BuzzFeed, 20 января — в день, когда Дональд Трамп приносил присягу, — его жена выглядела счастливой и взволнованной, однако один из пользователей Twitter подобрал кадры, где у первой леди печальное выражение лица или где ее игнорирует супруг.