Во Франции назвали заявления Трампа "беспокоящими"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал заявления нового президента США Дональда Трампа "беспокоящими" и отметил, что количество таких заявлений увеличилось, передает агентство Рейтер.

"Президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании и с тех пор, как обрел новые полномочия, удвоил число заявлений, которые удивляют, беспокоят", — заявил Казнев в сенате Франции.

По данным агентства, Казнев призвал страны Евросоюза действовать в ответ на решение Трампа о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). "Если США подходят к делу так, что замыкаются на себе и защищают интересы своих отраслей, мы тоже должны дать адекватный ответ, перестав быть наивными", — считает премьер.

Кроме того, Казнев заявил, что Европа должна быть в состоянии самостоятельно защитить свои границы перед лицом террористической угрозы вне зависимости от НАТО.

"Мы обязательно должны попытаться добиться того, чтобы Европа была в состоянии защитить собственный континент. Перед лицом террористической угрозы мы должны быть в состоянии обеспечить контроль внешних границ ЕС", — приводит слова Казнева агентство.

Помимо прочего, французский премьер считает неприемлемым то, что Трамп допускает возможность пересмотра решений, принятых на климатической конференции ООН COP21 во Франции в конце 2015 года.