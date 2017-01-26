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    Во Франции назвали заявления Трампа "беспокоящими"

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (662)

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    Премьер-министр Франции Бернар Казнев отметил, что президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании и сейчас удвоил число заявлений, которые беспокоят.
    Бернар Казнев. Архивное фото
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал заявления нового президента США Дональда Трампа "беспокоящими" и отметил, что количество таких заявлений увеличилось, передает агентство Рейтер.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    Назло Обаме. Эксперт об отказе Трампа от Транстихоокеанского партнерства

    "Президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании и с тех пор, как обрел новые полномочия, удвоил число заявлений, которые удивляют, беспокоят", — заявил Казнев в сенате Франции.

    По данным агентства, Казнев призвал страны Евросоюза действовать в ответ на решение Трампа о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). "Если США подходят к делу так, что замыкаются на себе и защищают интересы своих отраслей, мы тоже должны дать адекватный ответ, перестав быть наивными", — считает премьер.

    Кроме того, Казнев заявил, что Европа должна быть в состоянии самостоятельно защитить свои границы перед лицом террористической угрозы вне зависимости от НАТО.

    "Мы обязательно должны попытаться добиться того, чтобы Европа была в состоянии защитить собственный континент. Перед лицом террористической угрозы мы должны быть в состоянии обеспечить контроль внешних границ ЕС", — приводит слова Казнева агентство.

    Помимо прочего, французский премьер считает неприемлемым то, что Трамп допускает возможность пересмотра решений, принятых на климатической конференции ООН COP21 во Франции в конце 2015 года.

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