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    Трамп заморозил транш Палестине, выделенный Обамой в последние часы работы

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (662)

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    Согласно информации израильских СМИ, официальные лица США передали премьер-министру Палестинской администрации Рами Хамдалле, что в непосредственном будущем передачи средств ожидать не стоит.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Новая американская администрация уведомила палестинские власти о замораживании многомиллионного денежного перевода, который был санкционирован Бараком Обамой в последние часы его президентства, сообщает англоязычный израильский сайт Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

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    Обама одобрил выделение Палестине 221 миллиона долларов и уведомил об этом конгресс 20 января – в день передачи власти Трампу.

    "Американские официальные лица во вторник передали премьер-министру Палестинской администрации Рами Хамдалле, что в непосредственном будущем передачи средств ожидать не стоит", — цитирует не названного по имени и должности палестинского чиновника обозреватель издания, один из ведущих арабистов в израильских СМИ Ави Иссахаров.

    Официальных заявлений о замораживании денежного перевода с обеих сторон пока не было. В среду госдепартамент США объявил, что проверит распоряжение Обамы и может внести в него коррективы в соответствии с приоритетами администрации Трампа, передало агентство Ассошиэйтед Пресс.

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