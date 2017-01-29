Трамп приказал пересмотреть полномочия военных в борьбе с ИГ

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису пересмотреть те ограничения для американских военнослужащих, принимающих участие в борьбе с группировкой "Исламское государство", которые действуют на данный момент, передает пресс-служба Белого дома.

В субботу глава государства подписал меморандум, который содержит соответствующий пункт.

"План (по борьбе с ИГ) должен содержать… рекомендованные изменения правил взаимодействия США и другие ограничения в политике США, которые превышают требования международного права по применению силы против ИГ", — говорится в документе.

Под "правилами взаимодействия" в США традиционно понимают правила действий американских военнослужащих в зоне вооруженных конфликтов.

Также через меморандум Трамп поручил министру обороны разработать план по борьбе с группировкой "Исламское государство", который будет предусматривать поиск новых союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые действия против ИГ.