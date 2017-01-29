наверх
29.01.201708:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп приказал пересмотреть полномочия военных в борьбе с ИГ

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (711)

    (обновлено: )58
    В переданном Трампом меморандуме отмечается, что "план (по борьбе с ИГ) должен содержать… рекомендованные изменения правил взаимодействия США и другие ограничения в политике США, которые превышают требования международного права по применению силы против ИГ".
    Дональд Трамп
    REUTERS Jim Young

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису пересмотреть те ограничения для американских военнослужащих, принимающих участие в борьбе с группировкой "Исламское государство", которые действуют на данный момент, передает пресс-служба Белого дома.

    Трамп заявил, что подписывает указ о великой перестройке армии США. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

    В субботу глава государства подписал меморандум, который содержит соответствующий пункт.

    "План (по борьбе с ИГ) должен содержать… рекомендованные изменения правил взаимодействия США и другие ограничения в политике США, которые превышают требования международного права по применению силы против ИГ", — говорится в документе.

    Под "правилами взаимодействия" в США традиционно понимают правила действий американских военнослужащих в зоне вооруженных конфликтов.

    Также через меморандум Трамп поручил министру обороны разработать план по борьбе с группировкой "Исламское государство", который будет предусматривать поиск новых союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые действия против ИГ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Флаг Ирана
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украина-Польша: патриотизм и раздор