Экономическая политика Трампа создаст США много проблем - Воля

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Германия и Китай договариваются о сотрудничестве и тесных торговых отношениях между странами. О таком результате телефонных переговоров глав двух государств сообщает Bloomberg. Аналитики издания отмечают: это является сигналом для президента США Дональда Трампа, что ведущие страны мира будут выступать за дальнейшую глобализацию мировой торговли. Как известно, одним из первых указов Трампа был выход США из Транстихоокеанского партнерства, что в совокупности с политикой протекционизма, вызвало обеспокоенность лидеров многих стран.

К чему может привести озвученная Трампом политика протекционизма, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Я думаю, что политика протекционизма, она еще не настолько обозначена, т.е. есть первые распоряжения, указы американского президента, но через несколько месяцев станет понятно, что экономическая стратегия, предложенная Дональдом Трампом, она нежизнеспособна, поскольку то, что предлагает Трамп, это новая индустриализация Америки, но время индустриализаций уже прошло, это уже невозможно… Станет понятно, что экономическая политика Трампа создаст для США много проблем, и его популярность будет снижаться", — заявил Воля.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.