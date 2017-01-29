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    Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (704)

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    Десятки людей в субботу устроили протест перед зданием нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в связи с началом действия указа президента США об ограничении въезда на территорию страны иммигрантов из ряда стран.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    У дороги ко входу в аэропорт люди с плакатами требуют защиты семей иммигрантов. "Мы все иммигранты", — говорится на одном из плакатов демонстранта.

    В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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    После того как указ вступил в силу, стали поступать сообщения о задержании прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. По данным представителя аэропорта, были временно задержаны 11 человек. В их числе двое иракцев, которые уже подали иск против властей США в окружной суд Нью-Йорка.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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