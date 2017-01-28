Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

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Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.

"Это защита страны от приезда в страну, от въезда иностранных террористов", — заявил Трамп.

Содержание указа пока не опубликовано.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи. На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство.