наверх
28.01.201701:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (682)

    4010
    По словам президента США Дональд Трамп, подписанные указы защитят Соединенные Штаты от приезда в страну иностранных террористов. Содержание указа пока не опубликовано.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров. Видео
    Канал RT на Youtube
    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

    Читайте также: Эффект Brexit. Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

    Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.

    "Это защита страны от приезда в страну, от въезда иностранных террористов", — заявил Трамп.

    Содержание указа пока не опубликовано.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи. На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения