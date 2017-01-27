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    Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики - СМИ

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (679)

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    Разговор двух президентов состоялся после того, как Энрике Пенья Ньето отменил визит в США. В настоящее время Трамп требует, чтобы Мексика заплатила за строительство стены на границе двух стран.
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    Дональд Трамп
    ROBYN BECK / AFP
    Энрике Пенья Ньето
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    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Самолет и флаг США
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    На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство.

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    В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что Мексика не собирается платить за стену. Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Пенья Ньето в Вашингтон. Президент Мексики отменил визит.

    Строительство стены, за которую "заплатит Мексика", является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

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