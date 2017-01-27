Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики - СМИ

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

На этой неделе Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство.

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В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что Мексика не собирается платить за стену. Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Пенья Ньето в Вашингтон. Президент Мексики отменил визит.

Строительство стены, за которую "заплатит Мексика", является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.