Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

"Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе", — заявил он.

Смотрите также: Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.