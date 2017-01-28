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    Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (683)

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    Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Пентагоне в пятницу анонсировал подписание указа об укреплении Соединенных Штатов. После этого Трамп подписал данный документ.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе", — заявил он.

    Смотрите также: Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

    Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

    Ранее сообщалось, что Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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