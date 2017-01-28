наверх
28.01.201704:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп прекратил программу приема сирийских беженцев

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (688)

    36
    Согласно указу президента США, въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, заморожен любой подобный въезд до того времени, пока не будет решено, что произошли существенные изменения.
    Лагерь нелегальных мигрантов в Кале
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп полностью прекратил программу приема в США беженцев из Сирии.

    "Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в опубликованном указе Трампа.

    Трамп заявил, что подписывает указ о великой перестройке армии США. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

    Смотрите также: Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

    При этом в указе нет упоминаний о том, что Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, как писали СМИ со ссылкой на администрацию. Трамп не упоминает также о "безопасных зонах" в Сирии, о создании которых он говорил на этой неделе.

    Кроме того, США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году. При этом США будут отдавать приоритет при приеме беженцев преследуемым религиозным меньшинствам, говорится в указе.

    В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов". Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения