Трамп прекратил программу приема сирийских беженцев

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп полностью прекратил программу приема в США беженцев из Сирии.

"Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в опубликованном указе Трампа.

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При этом в указе нет упоминаний о том, что Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, как писали СМИ со ссылкой на администрацию. Трамп не упоминает также о "безопасных зонах" в Сирии, о создании которых он говорил на этой неделе.

Кроме того, США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году. При этом США будут отдавать приоритет при приеме беженцев преследуемым религиозным меньшинствам, говорится в указе.

В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев, до этого три года подряд США принимали до 70 тысяч беженцев.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов". Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.