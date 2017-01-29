В Нью-Йорке проходит демонстрация против запрета Трампа на въезд мусульман

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. На площади перед федеральным судом в Бруклине собралась новая демонстрация в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом ограничениями на въезд в страну беженцев и иммигрантов. Ранее этот суд временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ.

Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие же лозунги уже стали популярными в социальных сетях хештэгами.

Также уже несколько часов перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке проходит акция протеста против иммиграционной политики нового президента США. Новость о решении федерального суда Бруклина была радостно встречена демонстрантами, толпа скандировала "Свобода!" и "Справедливость!".

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

В связи с принятым постановлением, в аэропортах США были задержаны около 200 человек, которые только что прибыли в страну. За 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам. Однако в субботу вечером по местному времени, федеральный суд в Бруклине принял решение о временном запрете властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Постановление также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. Судебное решение действует по всей стране.