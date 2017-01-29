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    В Нью-Йорке проходит демонстрация против запрета Трампа на въезд мусульман

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (709)

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    Сразу две демонстрации проходят в Нью-Йорке против введенного Трампом закона. Одна из них - у суда в Бруклине, вторая - перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди.
    Протест против закона Трампа на площади перед федеральным судом в Бруклине
    @_jchoi

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. На площади перед федеральным судом в Бруклине собралась новая демонстрация в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом ограничениями на въезд в страну беженцев и иммигрантов. Ранее этот суд временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ.

    Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США

    Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие же лозунги уже стали популярными в социальных сетях хештэгами.

    Также уже несколько часов перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке проходит акция протеста против иммиграционной политики нового президента США. Новость о решении федерального суда Бруклина была радостно встречена демонстрантами, толпа скандировала "Свобода!" и "Справедливость!". 

    В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    В связи с принятым постановлением, в аэропортах США были задержаны около 200 человек, которые только что прибыли в страну. За 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам. Однако в субботу вечером по местному времени, федеральный суд в Бруклине принял решение о временном запрете властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Постановление также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. Судебное решение действует по всей стране.

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