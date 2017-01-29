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    В мире

    Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы иностранных властей

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (704)

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    По словам президента Дональда Трампа, те, кто хочет работать на него, должны сосредоточиться на принесении пользы американскому народу, а не на своих будущих выгодах по окончании службы.
    Президент США Дональд Трамп
    REUTERS/Kevin Lamarque

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ввел пожизненный запрет для чиновников американской администрации на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств и пятилетний запрет на любое прочее лоббирование, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США. Видео
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    Протест в аэропорту Нью-Йорка из-за указа Трампа о въезде в США

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    По словам Трампа, те, кто хочет работать на него, должны сосредоточиться на принесении пользы американскому народу, а не на своих будущих выгодах по окончании службы.

    Ранее Трамп заявлял, что введет для официальных лиц пятилетний запрет на лоббизм в США и пожизненный — на лоббизм от имени иностранных правительств. Кроме того, он утверждал, что будет добиваться такого порядка, при котором принятие одного регулирующего акта влечет за собой отмену двух других регулирующих актов.

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