Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы иностранных властей

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ввел пожизненный запрет для чиновников американской администрации на лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств и пятилетний запрет на любое прочее лоббирование, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По словам Трампа, те, кто хочет работать на него, должны сосредоточиться на принесении пользы американскому народу, а не на своих будущих выгодах по окончании службы.

Ранее Трамп заявлял, что введет для официальных лиц пятилетний запрет на лоббизм в США и пожизненный — на лоббизм от имени иностранных правительств. Кроме того, он утверждал, что будет добиваться такого порядка, при котором принятие одного регулирующего акта влечет за собой отмену двух других регулирующих актов.