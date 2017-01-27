Кто из СНГ будет под пристальным вниманием Вашингтона

Иннокентий Адясов — политэксперт, для РИА Новости Украина



Нефть как фактор политики

Предложенный президентом США Дональдом Трампом новый глава Госдепа Рекс Тиллерсон формально еще не утвержден Конгрессом США, но это уже чистая формальность.

Много говорилось об особых бизнес-связях Тиллерсона с Россией, но почему-то мало кто обратил внимание, что предполагаемый глава Госдепа имел самые широкие связи и с другими странами СНГ.

Как известно, Тиллерсон до прихода в администрацию Трампа руководил одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Exxon Mobile. Эта компания работает в Казахстане с 1993 года, в 2007 году открыла офис в Атырау. Сейчас она – один из крупнейших инвесторов в экономику РК.

Компания является акционером трех крупных проектов – Тенгизского, Северо-Каспийского и Каспийского трубопроводного консорциума. На сегодняшний день сумма инвестиций в экономику Казахстана составляет 16,7 млрд долларов.

Особое внимание Exxon Mobile уделяет участию в разработке недавно вновь запущенного Кашаганского месторождения углеводородов.

Не так успешно развивался бизнес Exxon Mobile в другом постсоветском государстве – Азербайджане.

Компания одна из первых пришла в качестве инвестора в эту страну, но в начале прошлого года ExxonMobil закрыла свое представительство в АР. Тем не менее ExxonMobil владеет 8% в проекте "Азери – Чираг – Гюнешли", предполагающем разработку месторождений Азери.

В СМИ мелькали полуофициальные сообщения, что Рекс Тиллерсон оказывал серьезное давление как на власти Азербайджана, так и на другого участника проекта – ВР, c целью пересмотреть условия продления контракта по эксплуатации азербайджанских месторождений нефти. Это, судя по всему, не удалось.

Однако говорить об уходе Exxon Mobile из Азербайджана никак не приходится — даже с учетом нынешних цен на нефть продление контракта приведет к получению всеми участниками до 100 миллиардов долларов от добычи на этих месторождения.

Тиллерсон на посту госсекретаря США получает прекрасные возможности лоббировать интересы своей бывшей компании (хотя он и сейчас остается ее акционером), причем американское общество не будет рассматривать эту деятельность как одно из проявлений "дохода от должности". Новый госсекретарь будет защищать в бывшей советской республике уже не интересы отдельной ExxonMobile, а США.

И, возможно, на Каспии Тиллерсон будет проводить политику, которая заденет интересы РФ.

В частности, это может выразиться в активном противодействии совместным предложениям России и Ирана о разделе Каспия и его ресурсов. При этом особую ставку Тиллерсон может сделать на Туркмению (в последние годы Exxon Mobile активно усиливала свои позиции в этой стране, несмотря на то, что ей прекрасно известно о спорах между Баку и Ашхабадом о принадлежности крупных месторождений нефти и газа на Каспии).

Вашингтон и Украина

В последнее время во многих СМИ почему-то утвердилось мнение, что администрацию Трампа не очень волнует ситуация в Украине, и Вашингтон склонен отдать решение этого вопроса России и ЕС.

Мнение как минимум странное – ни одна администрация в Вашингтоне никогда не оставит вопрос будущего Украины без своего особого внимания.

Тиллерсона во время обсуждения его кандидатуры в Конгрессе США весьма ожидаемо поддержали сторонники жесткой линии на этом направлении.

Сенатор-республиканец Роб Портман, соучредитель и сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США ("Украинский Кокус"), официально сообщил, что планирует поддержать кандидатуру Тиллерсона в ходе голосования в комитете Сената по иностранным делам.

Также свою поддержку Тиллерсону высказали антироссийские сенаторы Джон Маккейн (Аризона) и Линдси Грэм (Южная Каролина).

Все они активно выступают за предоставление Киеву летального оружия, а также выделение другой военной и экономической помощи администрации Порошенко.

В свою очередь, Тиллерсон высказал мнение, что "нужно было объявить, что США собирается предоставить Украине разведывательную помощь – либо НАТО, либо США должны были обеспечить воздушное наблюдение, следить за любыми движениями".

Экономические ограничения против России, связанные с ее действиями на Украине, Тиллерсон назвал мощным инструментом внешней политики. Он сравнил их с "политикой большой дубинки" Теодора Рузвельта.

Понятно, что слушания по кандидатуре госсекретаря в Конгрессе США – это некий спектакль для широкой публики, где кандидат дает те ответы, которые от него ожидают услышать.

Реальная политика в отношении Москвы и Киева явно не будет выстраиваться столь публично.

Но надо четко понимать, что в окружение нового президента США есть фигуры, которые откровенно недовольны действующим вето ушедшего Барака Обамы на поставки Украине летального оружия.

Одним из таковых считают уже утвержденного главу Пентагона Джеймса Маттиса.

Американские эксперты также отметили, что в оборонном бюджете США на следующий год уже зарезервированы средства для предоставления украинской армии ряда летальных вооружений. Среди них — довольно известный противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.

Пока не ясен формат консультаций Москвы и Вашингтона по Украине, и кто в администрации Трампа будет курировать это направление внешней политики. Ранее эту роль отводили достаточно умеренному в отношении Москвы советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну.

Азия и "подарки" от Трампа

Поскольку Джеймс Маттис уже заявил о необходимости борьбы с исламским экстремизмом, США наверняка активизируют свою политику в Афганистане. Для этого им понадобится выстраивание особых отношений с Таджикистаном и Узбекистаном – для обеспечения военного транзита.

Что же касается экономического сотрудничества – пока эта тема публично не поднималась.

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Новый механизм начинает работать, но маятник еще только раскачивается. На сегодняшний день определенно можно сделать лишь один вывод: новая администрация в Вашингтоне не склонна оставлять постсоветское пространство без своего самого пристального внимания, и Москве ждать неких "подарков" от Трампа в этом вопросе – весьма наивно.

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