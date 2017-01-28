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    Трамп инициировал анализ ядерных сил США

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (688)

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    Согласно тексту подписанного президентом США Дональдом Трампом меморандума, министр обороны должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века.
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    RIA News Александр Поляков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Министерства обороны изучить состояние ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников, свидетельствует текст подписанного в пятницу президентом меморандума.

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    "Министр (обороны) должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало наших союзников", — гласит документ.

    Кроме того, Пентагон проведет анализ действующей системы ПРО.

    "Министр (обороны) проведет новый анализ противоракетной обороны для выявления путей усиления ее возможностей", — говорится в тексте документа, который Трамп подписал в пятницу во время визита в Пентагон.

    Согласно тексту документа, анализ должен позволить обеспечить баланс интересов США и определить приоритеты финансирования.

    Также, Пентагон в месячный срок подготовит отчет о готовности Вооруженных сил США.

    "Министр обороны должен в 30-дневный срок подготовить анализ готовности (вооруженных сил), в частности в отношении условий пребывания и подготовки, состояния оборудования, боеприпасов, (процесса) модернизации и инфраструктуры", — говорится в тексте.

    В отчете, который должен быть представлен президенту, должны содержаться рекомендации, которые могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного года и которые "необходимы для улучшения готовности".

    В пятницу был приведен к присяге новый министр обороны США Джеймс Мэттис. Для проведения церемонии и подписания меморандума и указа Пентагон посетил Дональд Трамп.

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