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    Сенат США утвердил Мэттиса в должности министра обороны

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    В соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская, ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Для назначения Мэттиса потребовалось спецразрешение сената.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Сенат США утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.

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    За нового главу Пентагона проголосовало большинство сенаторов. На данный момент голосование продолжается.

    Кандидатуру Мэттиса предложил Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. Вскоре после инаугурации он подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона.

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    В соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская. Ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Генерал Мэттис вышел в отставку только в 2013 году, в связи с чем и потребовалось специальное разрешение сената, подтвержденное президентом страны.

    Это лишь второй случай за последние 70 лет, когда сенат дает подобное разрешение отставному военному. В последний раз оно было дано генералу Джорджу Маршаллу, который работал в администрации президента Гарри Трумэна в начале 1950-х годов.

    Мэттису 66 лет. С 1969 года он служил в морской пехоте, дослужился до звания четырехзвездного генерала. Коллеги дали ему прозвище "Бешеный пес".

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    Мэттис участвовал в операции "Буря в пустыне" (1990-1991 годы), в военных операциях в Афганистане и Ираке. С 2010 года до отставки в 2013 году возглавлял Центральное командование ВС США.

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