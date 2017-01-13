Мэттис и Помпео. Кандидаты в главы Пентагона и ЦРУ поговорили о России

1 / 2 wikipedia.org wikipedia

РИА Новости Украина

Выступления кандидата в министры обороны США Джеймса Мэттиса и предложенного на должность директора ЦРУ Майка Помпео в четверг перед американскими сенаторами во многом касались России: первый назвал РФ самой большой угрозой для США, а последний говорил об агрессивной политике Москвы.

Комитет сената США согласился предоставить отставному генералу Джеймсу Мэттису разрешение выдвигаться на пост гражданского министра обороны в обход существующих правил. Мэттис, еще в недавнем прошлом командующий морской пехотой, должен был получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра менее через семь лет после отставки с действительной военной службы. Эта норма законодательства была введена, чтобы разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство Вооруженных сил США.

Мэттис заявил, что считает самой большой угрозой для США Россию, а также терроризм. "Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней… Также мы вступаем в эру, где нам придется бороться с террористической угрозой", — сказал он на слушаниях в сенате.

Мэттис в своей речи поставил Россию и Иран в один ряд с террористической группировкой "Исламское государство", говоря о сирийском конфликте.

"Жестокая гражданская война в Сирии дестабилизировала Ближний Восток, внесла свой вклад в дестабилизацию Европы и стала угрозой союзникам, таким как Израиль, Иордания и Турция, и это в то время как ИГ, Иран и Россия получают выгоду от этого хаоса, который никак не служит национальным интересам Америки", — процитировала газета New York Times заготовленную Мэттисом речь для выступления в Сенате США.

Мэттис заявил, что его ожидания от возможного сотрудничества с РФ "очень скромные".

"Я, конечно, согласен с избранным президентом, который заявил, что хочет общения (с Россией – Ред.). Например, даже в худшие годы холодной войны мы общались с Советским Союзом. Но у меня очень скромные ожидания относительно областей сотрудничества с господином Путиным", — заявил Мэттис на слушаниях, сообщают РИА Новости.

Он также отметил, что США должны противостоять России, если ее действия противоречат интересам Вашингтона, сообщило агентство. "В то же время когда мы определяем другие области, в которых мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять действиям России и защищать себя, если Россия предпочитает действовать против наших интересов", — передало слова Мэттиса агентство Рейтер.

Он отметил, что между странами необходим диалог, и поддержал желание избранного президента США Дональда Трампа "найти общий язык" с Россией.

Отставной генерал назвал Россию и КНР в числе причин для беспокойства. "Россия вызывает глубочайшую обеспокоенность на нескольких фронтах, а Китай уничтожает взаимное доверие по своей периферии", — заявил он.

Мэттис высказался за разработку "стратегии по противостоянию РФ", но о дополнительных санкциях говорить отказался. На слушаниях по утверждению кандидатуры в сенатском комитете по вооруженным силам сенатор Линдси Грэм спросил Мэттиса, поддерживает ли он дополнительные санкции против России "за все плохие вещи, которые она сделала". "Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", — ответил Мэттис.

Он также заявил о необходимости укреплять НАТО из-за действий России, которая, по его словам, угрожает целостности альянса. "Со времен (конференции) Ялты мы много раз пытались позитивно общаться с Россией, у нас относительно короткий список успехов в этом отношении. Сейчас самое важное — признать реальность того, с чем мы имеем дело в лице Владимира Путина, признать реальность, что он пытается разрушить Североатлантический альянс и что важно предпринять интегрированные шаги — дипломатические, экономические, военные, работать с нашими союзниками чтобы защищать нас там, где необходимо", — заявил Мэттис.

В письменных показаниях к утверждению его министром обороны отставной генерал заявил, что обеспокоен действиями России в целом ряде направлений.

"Когда мы обнаружим области, в которых мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия решит действовать против наших интересов. Вызовы, которые представляет Россия, включают вызывающие тревогу заявления из Москвы относительно использования ядерного оружия, нарушения договоров, использование гибридной военной тактики для дестабилизации других стран и участие во взломах и информационной войне. Укрепление НАТО будет фундаментально важно для того, чтобы противостоять этим вызовам, и нам потребуется интегрированная стратегия, которая укрепляет Североатлантический альянс и обеспечивает возможность министерства обороны (США) противостоять традиционным и вновь появляющимся угрозам", — говорится в показаниях.

Мэттис заявил, что возможности для сотрудничества с РФ сокращаются. "Я могу процитировать председателя комитета (по вооруженным силам сената — Ред.), что Россия решила быть нашим стратегическим соперником и конкурентом в ключевых вопросах. Хотя мы должны всегда общаться и искать возможности сотрудничать", — сказал он.

Кандидат на пост главы Пентагона в письменных показаниях к утверждению его министром обороны заявил о необходимости укрепления противоракетной обороны. "Мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны и возможности противоракетной обороны на различных театрах действий, работая с нашими союзниками по укреплению их военных возможностей по сдерживанию и, если это необходимо, ответу на агрессию Северной Кореи", — заявил Мэттис.

Также, по его словам, противоракетная оборона является важным аспектом укрепления НАТО.

США должны инвестировать в наступательные возможности в космосе, заявил Мэттис. "Необходимо рассмотреть наступательные возможности космического контроля, чтобы обеспечить жизнеспособные и надежные космические операции, необходимые для исполнения боевых планов", — говорится в показаниях Мэттиса.

Кандидат на пост главы Пентагона отметил, что призывает Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Возвращение к соблюдению (договора о РСМД) — в интересах России. Если Россия решит действовать как наш противник, мы должны ответить соответствующим образом и вместе с союзниками", — заявил он в сенатском комитете по вооруженным силам.

Мэттис добавил, что намерен в случае своего утверждения увеличивать число союзников США для обеспечения "стабильности в мире". "Что бы я сделал, так это нашел бы общий язык с нашими союзниками. Но я бы не только говорил о наших традиционных союзниках. Я бы искал новых союзников и добивался бы того, чтобы у нас было как можно больше союзников по мере того, как мы пытаемся обеспечить стабильность в мире", — заявил он.

Кандидат напомнил, что США уже давно ведут разговор с союзниками о "справедливом вкладе" в общую безопасность в соответствии с выгодой, которую они получают от союзнических обязательств, в том числе в рамках НАТО.

Мэттис считает, что войска США должны быть в странах Балтии. Он ответил утвердительно на вопрос сенаторов, считает ли он, что войска США должны располагаться в прибалтийских странах.

Мэттис заявил на слушаниях, что хочет более активных попыток взятия сирийского города Ракка — самопровозглашенной "столицы" группировки ИГ.

По заявлению Мэттиса, нынешнюю стратегию наступления на Ракку арабскими и курдскими силами следует "еще раз рассмотреть" и, возможно, сделать более агрессивной. Также Мэттис высказал предположение, что понадобится сокращение сроков операции.

Нынешняя стратегия Пентагона состоит в том, чтобы на Ракку наступали "Демократические силы Сирии", которые состоят в основном из курдов, с привлечением на свою сторону многих арабов. Большинство населения Ракки составляют арабы-сунниты.

Мэттис заявил, что США должны сохранить свое влияние в Ираке и после освобождения Мосула от ИГ, сообщило издание New York Times. "Будет необходимо сложить любые усилия в Ираке после поражения ИГ в Мосуле в комплексную региональную стратегию", — привело издание заявление Мэттиса.

Он не уточнил, сколько американских военных должны находиться в Ираке. При этом Мэттис подчеркнул, что для США необходимо сохранить влияние в Мосуле в течение длительного периода после разгрома ИГ.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от ИГ продолжается при поддержке США с октября 2016 года. Военным удалось захватить ряд кварталов в восточной части города — на левом берегу Тигра, западная часть пока остается в руках террористов.

В СМИ попали заготовки выступления кандидата на пост главы ЦРУ Майка Помпео. Согласно публикации агентства Рейтер, ссылающегося на эти заготовки, Помпео считает основной задачей предотвращение расширения зоны влияния ИГ. По данным агентства, в числе приоритетных задач Помпео также отмечает недопущение возвращения бывших боевиков домой.

Помпео считает, что Россия ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с ИГ.

В отношении КНР он, предположительно, заявит, что страна "создает достаточно напряженную ситуацию" расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве, сообщает агентство. Помпео также считает, что КНДР "увеличила свои возможности в плане баллистических ракет и ракет с ядерным боезарядом, не обращая особого внимания на международное давление", отмечает агентство.

ЦРУ должно предоставлять властям США полноценный анализ, связанный с деятельностью России, отметил Помпео. "Вопрос о том, что делать в отношении России, должны решать те, кто принимает решения. Но в моем понимании агентство (ЦРУ) должно предоставлять им четкие разведывательные данные и ясный анализ по поводу действий России", — говорится в его речи.

По словам Помпео, "Россия ведет себя агрессивно, она вторглась и оккупирует Украину, угрожает Европе и ничего не делает для оказания помощи в уничтожении ИГ".

На слушаниях Помпео назвал "логичным" доклад американской разведки, в котором содержатся обвинения в адрес РФ в попытках повлиять на выборы в США. В случае утверждения он выразил готовность провести расследование ЦРУ по поводу кибератак. Он пообещал делиться полученными сведениями "не только с Трампом, но и с его командой, и с членами конгресса".

Заключение ядерной сделки с Ираном стало ошибкой для США, заявил Помпео.

"Заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было ошибкой с точки зрения обеспечения безопасности США", — заявил он на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в сенатском спецкомитете по разведке.

В то же время Помпео подчеркнул, что определение действий по СВПД является прерогативой главы государства.

Власти Украины и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Читайте также: Власти на заметку: Трамп показывает пример

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.