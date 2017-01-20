Дональд Трамп и его молодая команда

JEFF KOWALSKY / AFP

РИА Новости Украина

Предложенных Трампом кандидатов еще предстоит утвердить сенату, но наблюдатели уже отмечают ряд особенностей будущей администрации, если в нее войдут предложенные фигуры.

Американские СМИ сообщают, что впервые с 1988 года в администрации может не быть ни одного латиноамериканца. Зато на руководящие посты предложены два миллиардера и несколько мультимиллионеров, отмечают СМИ. Чтобы назначить предложенного Трампом главу Пентагона, сенаторам вообще предстоит отойти от собственных правил, сообщают РИА Новости.

Пенс — вице-президент США

Майк Пенс родился в 1959 году в Индиане — штате на Среднем Западе, где впоследствии он стал губернатором. Пенса нельзя назвать известной личностью в США, а в своих взглядах он отличается непримиримым консерватизмом.

REUTERS Mike Segar Кандидат в президенты США Дональд Трамп от Республиканской партии приветствует вице-кандидата в президенты Майка Пенса

Трамп выбрал Пенса своим кандидатом в вице-президенты летом 2016 года, вынудив того отказаться от идеи переизбрания на пост губернатора. Как ярый консерватор, Пенс даже не поддержал Трампа на праймериз — его выбором был религиозный консерватор Тед Круз, который уступил Индиану Трампу. Сайт FiveThirtyEight назвал Пенса самым консервативным по убеждениям кандидатом в вице-президенты за последние четыре десятилетия.

Как и все республиканцы, Пенс — видный сторонник снижения ограничений на ношение оружия. Он также неоднократно попадал в поле зрения национальных СМИ из-за споров вокруг традиционных ценностей. Например, он подписал закон, который позволял бизнесу отказывать геям в обслуживании на основании религиозных убеждений, чем вызвал протесты активистов. Пенс также категорический противник однополых браков. В соответствии со своими религиозными убеждениями Пенс ограничил аборты в Индиане и первым в США ввел закон, который требует от женщин устраивать похороны для абортируемых эмбрионов.

Пенс пытался помешать федеральным властям размещать на территории Индианы сирийских беженцев под предлогом того, что среди них могут быть террористы. При этом губернатор назвал "оскорбительным" предложение запретить мусульманам въезд в США (это предложение стало одним из наиболее ярких предвыборных предложений Трампа).

Во внешней политике Пенс пока играет роль "ястреба" и резко высказывается о России, но по этому вопросу, как и по всем остальным, последнее слово будет за президентом. Сам Пенс заявляет, что на посту вице-президента будет подражать некогда всесильному Дику Чейни, однако и здесь последнее слово будет за Трампом.

Тиллерсон — госсекретарь

На должность госсекретаря Трамп предложил руководителя нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Он не имеет дипломатического опыта, а свою карьеру строил только в одной компании, зато часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы.

Тиллерсон родился 23 марта 1952 года в городе Уичито-Фолс, штат Техас. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете штата Техас в Остине.

Карьера Тиллерсона в Exxon началась в 1975 году, когда он стал инженером по добыче. Через 14 лет он становится директором центрального подразделения по добыче, затем практически каждые три года получает различные посты в структурах Exxon, а 1 января 2006 года становится генеральным директором и председателем совета директоров ExxonMobil.

Тиллерсон также почетный доктор инженерно-технических наук Ворчестерского политехнического института.

Он неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, в частности в 2003 году принимал участие во встрече главы российского государства с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний и лауреатами премии "Глобальная энергия" в Петербурге. В сентябре 2005 года они встретились в Вашингтоне, где Путин находился с рабочим визитом. В июне 2012 года на открытии причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в Туапсе Тиллерсон и глава "Роснефти" Игорь Сечин в присутствии Путина подписали соглашение о совместной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири, после чего состоялась их беседа. Глава ExxonMobil неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в 2016 году. В 2012 году указом президента России за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией Тиллерсон получил орден Дружбы.

В Кремле Тиллерсона называют профессионалом в своей сфере и ждут от него готовности на конструктивный настрой в отношениях Москвы и Вашингтона.

Выступая в сенате, Тиллерсон сказал, что Россия сейчас — недружественный соперник, но при этом выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон не перейдут в категорию врагов, и отметил важность диалога между двумя странами.

Говоря о санкциях США против России, Тиллерсон назвал их важным инструментом внешней политики. По его словам, США должны поддерживать статус-кво в своих санкциях против России до выработки подхода в отношениях с ней.

На слушаниях Тиллерсон отказался признать право России на Крым. Он также поддержал "акт Магнитского". Тиллерсон назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия Путина "военным преступлением".

Флинн — советник по нацбезопасности

Кандидатура советника президента по национальной безопасности, пожалуй, единственная не вызывает вопросов, так как не требует утверждения сенатом. Майкл Флинн был выдвинут Трампом на этот пост через несколько дней после победы на выборах, и, по данным Washington Post, играл в штабе Трампа ключевую роль по формированию аппарата нацбезопасности, а также предлагал кандидатов в другие разведывательные ведомства США.

ru.wikipedia.org Майкл Флинн, кандидат советника президента по национальной безопасности

Флинн, обладающий более чем 30-летним опытом военной службы, в 2012–2014 годах возглавлял разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) — военную разведку. Он зарегистрированный демократ, но разошелся во мнениях по ряду ключевых вопросов международной политики и безопасности с администрацией Барака Обамы. Отставной генерал поддержал предвыборную кампанию Трампа на раннем этапе.

Флинна критикуют за негативные высказывания о мусульманах и за то, что он ретвитнул ложные сообщения о причастности Хиллари Клинтон к сексуальной эксплуатации детей. Также Флинна критиковали за то, что он в 2015 году посетил Москву, где на торжественном мероприятии, посвященном юбилею телеканала RT, сидел рядом с Путиным. Однако продолжительных бесед с Флинном не было, заявил позже журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Несколько дней назад одной из главных новостей в США стала информация о возможном общении Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о чем заявил официальный представитель Трампа Шон Спайсер. Ряд американских политиков выразили опасения и обеспокоенность в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против России. Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал, что Москва не раскрывает содержание "ежедневных рабочих контактов российской стороны с коллегами из США или других стран".

Помпео — директор разведки

На должность директора ЦРУ Трамп выдвинул бывшего конгрессмена от Канзаса Майкла Помпео, несмотря на то что, согласно официальной биографии, к разведке тот отношения не имел. Помпео отучился в Военной академии США в Вест-Пойнте, а затем служил в армии Соединенных Штатов с 1986 по 1991 годы.

wikipedia.org Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео

О планах Помпео на новой должности пока можно судить лишь по его высказываниям на слушаниях в сенате, где обсуждалась его кандидатура.

Как и другие претенденты на посты в новой администрации, Помпео продемонстрировал жесткий подход к России. В частности, он считает, что Москва ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Он полагает, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России". Помпео также уверен, что ЦРУ должно предоставлять властям США полноценный анализ, связанный с деятельностью России.

О Китае Помпео заявил, что эта страна создает достаточно напряженную ситуацию" расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве". Заключение ядерной сделки с Ираном, по мнению кандидата на пост директора ЦРУ, стало ошибкой США.

Сам Трамп, согласно данным Wall Street Journal, намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ.

Хейли — постпред при ООН

На пост постоянного представителя США при ООН Трамп предложил губернатора Южной Каролины Никки Хейли, у которой, несмотря на выдающиеся успехи на посту главы штата, нет никакого дипломатического опыта.

wikipedia Никки Хейли

Хэйли родилась в семье иммигрантов из Индии, занималась бизнесом, принимала активное участие в работе общественных и благотворительных организаций Южной Каролины. В свои 44 года она самый молодой действующий губернатор в США (занимает этот пост с 2011 года и стала первой женщиной во главе Южной Каролины). До этого она была членом (нижней) палаты представителей США от Южной Каролины.

После того как она согласилась занять должность постпреда в ООН, Хейли заявила, что новая администрация после вступления в свои полномочия намерена составить план политики в отношении России, в том числе по вопросу отмены или продления санкций. При этом она подчеркнула, что отношения с Москвой необходимо выстраивать с особой осторожностью.

Она полностью разделяет мнение большинства американских и европейских политиков о том, что присоединение Крыма к России было аннексией и нарушением международных норм. Хейли также не поддержала действия России в сирийском Алеппо. Однако, несмотря на столь категоричные заявления, она отметила, что США и Россия должны сообща бороться с мировым терроризмом, помогая друг другу.

Дипломаты в ООН, комментируя решение Трампа о кандидатуре постпреда, назвали Хейли "уважаемым политиком и профессионалом", который сможет принести в ООН достижения Южной Каролины.

Штаб избранного главы США в своем заявлении отметил ее хороший опыт объединения людей, независимо от их прошлого или партийной принадлежности, ради продвижения важных вопросов для штата и страны. Сам же Трамп заявил, что ожидает заключения с ее помощью многих важных соглашений, назвав Хейли "признанным переговорщиком".

Мэттис — Пентагон

Возможный будущий шеф Пентагона Джеймс Мэттис в случае одобрения сената займет этот пост в обход существующих норм американского законодательства.

wikipedia Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис

Дело в том, что пост главы оборонного ведомства – гражданской должности — может занимать человек, который уже как минимум семь лет не находится на военной службе.

Мэттис этому критерию не соответствовал: он ушел в отставку с поста руководителя Центрального командования вооруженных сил США только в 2013 году. В итоге отставному генералу пришлось получать специальное разрешение конгресса. Это второй случай за 70 лет, когда сенат дает подобное согласие.

Мэттис прошел "горячие точки": в свое время он возглавлял боевые миссии в Афганистане и Ираке, а свое прозвище – "Бешеный пес" — он получил в ходе жесточайшей битвы за иракский город Эль-Фаллуджа. Бой за этот населенный пункт известен, в частности, тем, что американские войска использовали (Пентагон ранее подтверждал это) в ходе битвы белый фосфор – химическое вещество, запрещенное к использованию Конвенцией ООН о некоторых видах вооружений от 1980 года.

Что касается его позиции в отношении к России, то здесь Мэттис, судя по всему, мало отличается от своего предшественника. Так, в ходе слушаний в сенате глава Пентагона назвал Россию главной угрозой безопасности США, заявил о необходимости укреплять НАТО из-за действий Москвы и развивать систему ПРО.

Отставной генерал также заявил о необходимости создания стратегии противодействия России.