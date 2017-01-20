О чем пишут в мире: Трамп и новая реальность, выдача "Коротышки"

РИА Новости Украина

Мы хотим перемен: новая реальность Трампа. Газета Washington Post, освещающая прибытие Дональда Трампа в Вашингтон за день до инаугурации в качестве 45-го президента, пишет о новой реальности, которую миллиардер-республиканец начал создавать для столицы США.

Издание отмечает, что избранный президент мало заботился о тщательно подготовленных протокольных процедурах, обращаясь вместо этого к идеям, которые привели его к неожиданной победе на выборах главы государства.

"Мы устали смотреть на происходящее, мы хотим перемен, но мы хотим настоящих перемен", – заявил Трамп на ступенях мемориала Линкольна, где в четверг состоялся концерт в честь предстоящей инаугурации.

Трамп и его семья возвестили о начале новой эры в управлении государством, как только вышли из самолета на военной базе и направились в принадлежащий им отель, где избранный президент в присутствии сотен сторонников заявил, что его "кабинет имеет наивысший IQ (коэффициент интеллекта) из всех, кто собирался ранее".

Газета называет реплику "дерзкой здравицей" в адрес номинантов на посты в будущем кабинете. Предложенных Трампом кандидатов еще предстоит утвердить сенату, но наблюдатели уже отмечают ряд особенностей будущей администрации, если в нее войдут предложенные фигуры. Так, СМИ отмечают, что впервые с 1988 года в администрации может не быть ни одного латиноамериканца. Зато на руководящие посты предложены два миллиардера и несколько мультимиллионеров.

Мексика экстрадировала наркобарона "Коротышку" в США. Мексика эсктрадировала наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу "Эль-Чапо" ("Коротышка") в США. Об этому пишут New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Telegraph, Huffington Post, Independent, Spiegel и многие другие.

МИД Мексики заявил, что передача Лоэры властям США стала кульминацией длительного судебного процесса, в ходе которого адвокаты пытались добиться для подзащитного права остаться в Мексике. Как сообщил газете WP представитель мексиканских властей, переправка преступника состоялась в четверг вечером, в последний полный рабочий день администрации Обамы.

Он сказал, что выбор даты неслучаен: выдача задумывалась как "прощальный подарок" Обаме, а не как "заигрывание" с избранным президентом Дональдом Трампом, который вступает в должность в пятницу.

Трамп ранее заявлял, что начнет строительство стены на границе с Мексикой и ограничит иммиграцию. Даже несмотря на то что недавно назначенный глава МИД Мексики Луис Видегарай поддерживает тесный контакт с командой Трампа, экстрадиция Лоэры должна была послать сигнал Трампу, что не все переговоры США и Мексики будут простыми, пишет газета. Послание Трампу, сообщил источник издания, гласит следующим образом: "Ничего не дается просто так".

Военная операция в Гамбии. Мировые СМИ (Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian, Telegraph) внимательно следят за ситуацией в Гамбии, куда с целью удостовериться в передаче полномочий избранному президенту Адаме Барроу вошли вооруженные силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Барроу в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Проигравший выборы президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить с поста. В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. О направлении своих войск в Гамбию сообщали также власти Нигерии. Затем ЭКОВАС объявил о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти.

Как отмечает Guardian, для такой бедной страны как Гамбия такое положение дел не сулит ничего хорошего. Около 40% годовой производительности экономики Гамбии приходится на туризм. Основной поток туристов идет из Великобритании, которая уже предостерегла своих граждан от поездок в охваченную кризисом страну.

Так же поступили власти еще ряда стран, в частности Германии и России. Как пишет Guardian, длительная неопределенность разрушит только начавшую зарождаться в стране индустрию туризма.

Судьба операции "Автомойка". Предполагаемая гибель члена верховного суда Бразилии Теори Заваски, ответственного за проведение антикоррупционной операции "Автомойка", может развернуть ход расследования, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что Заваски находился в списке пассажиров легкомоторного самолета, который разбился в море у побережья штата Рио-де-Жанейро. Верховный суд заявил, что судья действительно числился в списке, но не подтвердил его пребывание на борту воздушного судна. В то же время сын Заваски заявил, что получил информацию, подтверждающую гибель отца.

В ведение Заваски входили изучение апелляций фигурантов коррупционного скандала, а также дела высокопоставленных чиновников, которые не могли рассматриваться в суде низших инстанций. В случае его гибели президент страны должен назначить преемника, который возьмет расследование в свои руки.

"Это может развернуть расследование на 180 градусов", – сообщил газете один из юристов в Сан-Паулу.

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Новую кандидатуру должны утверждать в сенате страны, многие члены которого сами являются фигурантами коррупционного скандала.

"В руках сената сейчас огромная сила. Это может ослабить всю операцию", – добавил собеседник Financial Times.

В бразильских социальных сетях уже называют имя преемника – Алешандре де Мораес, нынешний министр юстиции и личный друг Темера.

Подробности пыток в архивах ЦРУ. Рассекреченные архивы ЦРУ содержат подробности о применении пыток в ходе допросов предполагаемых террористов. Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что многих из этих подробностей не было на 500 страницах опубликованного в 2014 году доклада сенатского комитета по разведке о злоупотреблениях ЦРУ во времена Джорджа Буша-младшего (2001-2009). Этот факт еще больше обостряет споры вокруг судьбы по-прежнему засекреченных 6,7 тысячи страниц архива ЦРУ.

В частности, документ содержит отчет с подробностями допросов подозреваемого в терроризме гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайдаха. Документ составлен сотрудниками ЦРУ, работавшими с Зубайдахом в одной из тюрем Таиланда. Абу Зубайдах подозревается в том, что помог лидерам "Аль-Каиды" бежать из Афганистана перед началом американской военной операции в 2001 году.

Документы свидетельствуют, что на допросах Зубайдаха избивали, надолго помещали в тесный, похожий на гроб короб, накачивали медицинскими препаратами и пытали водой.