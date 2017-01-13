О чем пишут в мире: разногласия Трампа и Мэттиса, убытки Сороса

РИА Новости Украина

Позиции Трампа и его генерала. Мировые СМИ, продолжающие освещать ход утверждения членов новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, отмечают бросающиеся в глаза разногласия между ним и претендентом на пост главы Пентагона генералом Джеймсом Мэттисом.

Газета Washington Post указывает, что на слушаниях в сенате военный, известный по прозвищу "Бешеный пес", заявил, что считает самой большой угрозой для США Россию, а также терроризм. По мнению издания, слова Мэттиса свидетельствуют о его возможных расхождениях во взглядах не только с новым главой государства, который заявлял о желании сотрудничать с властями РФ, но и с кандидатом на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном.

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Газета опасается, что несогласованность мнений может привести к фракционному подходу во внешней политике и межведомственных распрях в рядах будущей администрации. Британское издание Financial Times также считает, что комментарии Мэттиса "резко контрастировали" с позицией Трампа, неоднократно высказывавшегося о российском руководстве в позитивном ключе.

Сенат уже разрешил Мэттису занимать гражданскую должность министра обороны. При этом, как отмечает New York Times, конгрессмены из профильного комитета нижней палаты проголосовал за генерала лишь незначительным большинством голосов.

Передача RT вместо дискуссии в конгрессе. Газета New York Times обратила внимание на необычный эпизод, который произошел во время трансляции заседания комитета по ценным бумагам палаты представителей США.

Передача шла на специализированном телеканале C-SPAN, но была неожиданно прервана: вместо прямого включения из конгресса зрители 10 минут смотрели материалы российского RT. В C-SPAN инцидент назвали проблемой внутренней маршрутизации, поскольку RT входит в пакет телеканалов, подлежащих редакционному мониторингу.

Трансляция RT пошла на сайте американского телеканала в момент выступления Максин Уотерс от Калифорнии. Именно она безуспешно пыталась протестовать в конгрессе против результатов голосования на выборах США и победы Трампа, ссылаясь на "вмешательство России".

В начале декабря этот же телеканал в своей интернет-версии в разделе трансляции с митинга Трампа в Огайо из-за его опоздания пустил в эфир получасовой отрезок послания президента РФ Владимира Путина российскому парламенту, что вызвало немало вопросов. Обычно в этом случае на экране появляется лишь титр "Программа скоро начнется".

Ле Пен в "башне" Трампа. Французские СМИ обсуждают загадочный визит лидера "Национального фронта" и кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен в США, где ее заметили в резиденции Трампа небоскребе "Трамп Тауэр".

Как сообщает газета Monde, Ле Пен сообщила, что приехала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с координатором партии в США Жоржем Ломбарди. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил, что француженка не встречалась ни с Трампом, ни с кем-либо из его команды. При этом он указал, что небоскреб является открытым для публики местом и посетителям "башни" необязательно встречаться с ее хозяином.

Менеджер кампании Ле Пен Давид Рашлен подчеркнул частный характер ее поездки.

"Она имеет право немного развеяться", — заявил он.

В целом тон материалов, посвященных этой теме, сохраняет скепсис относительно объяснений по поводу якобы случайного и развлекательного характера визита лидера НФ в "Трамп Тауэр".

Сорос потерял миллиард долларов. Газета Wall Street Journal сообщает, что американский миллиардер Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов после победы на президентских выборах в США республиканца Трампа.

По данным издания, на следующее утро после выборов котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко упали на фоне информации о лидерстве Трампа, что соответствовало ожиданиям многих инвесторов. Однако в течение дня ситуация изменялась, в частности, акции стали расти, их рост сохранялся в течение нескольких дней и достиг в среднем около 10%.

Как пишет газета, Сорос ожидал резкого падения рынков в день после выборов, и фактический подъем негативно сказался на капитализации фонда инвестора. Сорос был осторожен по отношению к колебаниям рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение.

Источники WSJ отмечают, что это было ошибкой, так как рынок продолжил расти и привел Сороса к убыткам. А один из бывших помощников Сороса Стэнли Дракенмиллер в этот же период времени остался на стороне "быков", что принесло ему ощутимую прибыль.

Переписка Абдеслама. Французская газета Libération узнала о романтической переписке, которую главный подозреваемый в организации парижских терактов Салах Абдеслам, который около пяти месяцев находится в тюрьме строгого режима, ведет с неизвестной женщиной.

По данным издания, на имя Абдеслама в тюрьму приходит большой объем корреспонденции, однако заключенный до сих пор отвечал лишь одной женщине, последнее письмо от которой было адресовано из почтового отделения в департаменте Кот-д'Ор.

"Я интересуюсь мотивами твоего поступка, чтобы быть уверенным, что ты любишь меня не как "звезду или идола", поскольку я получаю такие письма, но не одобряю их. Ведь единственный, кто заслуживает быть объектом поклонения, – это аллах", — цитирует газета письмо Абдеслама, отмечая, что его текст содержит многочисленные орфографические ошибки.

По данным Libération, письмо было перехвачено в октябре — за день до того, как адвокаты Абдеслама отказались от защиты ввиду его нежелания давать какие-либо показания в суде.