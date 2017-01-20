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    Президент США подписал первые указы

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

    (обновлено: )61010
    Церемонию подписания Трампом первых указов транслировали американские телеканалы. Президент США подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    канал RT в YouTube
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

    Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

    Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.

    Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.

    Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

    После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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