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    Разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений РФ и США

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (701)

    (обновлено: )13810
    По сообщению пресс-службы Белого дома, и президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин надеются, что после субботнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Белом доме позитивно оценивают состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров. Видео
    Канал RT на Youtube
    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

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    "Этот положительный звонок (Путина — ред.) стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

    "И президент Трамп и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", — отмечается в сообщении.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

    Напомним,в субботу президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

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