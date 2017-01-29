Разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений РФ и США

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Белом доме позитивно оценивают состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Читайте также: Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

"Этот положительный звонок (Путина — ред.) стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"И президент Трамп и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

Напомним,в субботу президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.