Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ

NOOR MOHAMMAD/AFP

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису разработать план по борьбе с группировкой "Исламское государство", который будет предусматривать поиск новых союзников для коалиции во главе с США, которая ведет боевые действия против ИГ.

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Меморандум, подписанный Трампом в субботу, предусматривает, что план должен быть подготовлен в течение 30 дней. Один из пунктов документа гласит, что план должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".

Ранее в Белом доме в ответ на вопрос о готовности к совместным действиям с Россией в борьбе с ИГ заявляли, что США готовы сотрудничать с любой страной, которая разделяет такие цели.

Этот же вопрос обсуждался в субботу в ходе телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, главы двух государств высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ и других террористических группировок в Сирии.

Кроме того, Трамп поручил Мэттису проанализировать действующие ограничения для американских военнослужащих, принимающих участие в борьбе с группировкой "Исламское государство".

"План (по борьбе с ИГ) должен содержать… рекомендованные изменения правил взаимодействия США и другие ограничения в политике США, которые превышают требования международного права по применению силы против ИГ", — говорится в документе.

Под "правилами взаимодействия" в США традиционно понимают правила действий американских военнослужащих в зоне вооруженных конфликтов.